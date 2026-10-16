ШЫМКЕНТСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ ЛУЧШИМИ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ АЙТЫСЕ
На республиканском айтысе школьников «Жыр алыбы – Жамбыл», организованном Республиканским научно-практическим центром «Дарын» Министерства просвещения Республики Казахстан, учащиеся Каратауской школы традиционного искусства, представлявшие город Шымкент, заняли призовые места.
По итогам айтыса:
Исламали Биржанулы - обладатель Гран-при;
Айша Бактияр - II место.
Юные акыны продемонстрировали высокий уровень импровизации и мастерство владения словом, внося вклад в популяризацию национального искусства.
Этот результат стал плодом упорного труда учащихся и профессионализма их наставников. Достижения победителей подтверждают значимость работы, проводимой в системе дополнительного образования города Шымкента по развитию и популяризации национального искусства.