ШЫМКЕНТСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ ЛУЧШИМИ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ АЙТЫСЕ

На республиканском айтысе школьников «Жыр алыбы – Жамбыл», организованном Республиканским научно-практическим центром «Дарын» Министерства просвещения Республики Казахстан, учащиеся Каратауской школы традиционного искусства, представлявшие город Шымкент, заняли призовые места.

По итогам айтыса:

Исламали Биржанулы - обладатель Гран-при;

Айша Бактияр - II место.

Юные акыны продемонстрировали высокий уровень импровизации и мастерство владения словом, внося вклад в популяризацию национального искусства.

Этот результат стал плодом упорного труда учащихся и профессионализма их наставников. Достижения победителей подтверждают значимость работы, проводимой в системе дополнительного образования города Шымкента по развитию и популяризации национального искусства.