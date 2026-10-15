ЧИСТОТА НАЧИНАЕТСЯ С НАС

В Шымкенте в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» состоялось очередное мероприятие, направленное на поддержание чистоты городской среды и профилактику вандализма. В этот раз волонтёры провели уборку территории у памятника Бауыржану Момышулы. В мероприятии приняли участие 15 человек. Следующим объектом, на котором планировалось провести работы по благоустройству, стал памятник Абаю Кунанбаеву.

Программа «Таза Қазақстан» имеет большое общественное значение, поскольку направлена не только на поддержание чистоты улиц и общественных пространств, но и на формирование экологической культуры, бережного отношения к историко-культурному наследию и ответственности за состояние родного города. Особое внимание уделяется профилактике вандализма и сохранению памятников, являющихся важной частью истории и духовного наследия страны.

С начала года в рамках данной инициативы в Шымкенте было проведено 64 мероприятия. Участие молодёжи и волонтёров способствует укреплению гражданской активности и популяризации принципов чистоты, порядка и уважения к общественным пространствам.

По словам волонтёра и инспектора отдела по работе с молодёжью Молодёжного ресурсного центра Жазиры Омаровой, подобные мероприятия играют важную роль в воспитании подрастающего поколения и объединяют молодых людей вокруг общей цели.

«Такие мероприятия имеют большое значение для нашего города, ведь они помогают не только поддерживать чистоту и порядок, но и воспитывают у молодёжи чувство ответственности за окружающую среду и историческое наследие. Особенно важно, что к акции присоединяются молодые люди, которые своим примером показывают, что каждый может внести вклад в благоустройство родного города. Мы надеемся, что подобные инициативы будут и дальше объединять молодёжь и вдохновлять горожан бережно относиться к общественным пространствам», – отметила Жазира Омарова.

Подобные мероприятия планируется продолжать до конца года. Волонтёры и представители молодёжных организаций и в дальнейшем будут проводить работы по благоустройству городских территорий, уделяя особое внимание сохранению памятников и профилактике вандализма.