АНОНС БЮДЖЕТ

Паспорт бюджетной программы 015 «Развитие спортивных объектов» Управления строительства города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4371917&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 003 «Капитальные расходы государственного органа» коммунального государственного учреждения «Управление строительства города Шымкента» опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке:https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4371905&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» Управления строительства города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4371890&budgetState=PROJECT