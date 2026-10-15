В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛИ ТРИ ДОМА ШАХМАТИСТОВ

В Шымкенте состоялось открытие трёх Домов шахматистов. Новые объекты расположены в парке имени Абая, парке Металлургов и на пешеходной аллее в 17-м микрорайоне. В церемонии открытия приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и президент Международной шахматной федерации (FIDE) и Казахстанской федерации шахмат (KazChess) Тимур Турлов.

Глава мегаполиса отметил, что открытие новых Домов шахматистов является важным шагом, направленным на организацию полезного досуга горожан и расширение кругозора детей и молодёжи.

«Радует, что интерес к шахматам в нашем городе с каждым годом растёт. В 2024 году в Центральном парке был открыт «Дом шахматиста» для ветеранов и представителей старшего поколения. Сегодня эта добрая инициатива получает продолжение. Эти объекты предоставят жителям возможность встречаться, регулярно заниматься шахматами и с пользой проводить свободное время. Мы и в дальнейшем будем уделять особое внимание развитию массового спорта и поддержке талантливых спортсменов», — сказал Габит Сыздыкбеков.

Отметим, самый большой Дом шахматистов площадью 223 кв. метров расположен в парке имени Абая. Два других павильона занимают по 81 квадратному метру. В одном из них предусмотрена летняя терраса. Все объекты оборудованы специализированными шахматными столами.

Президент FIDE и KazChess Тимур Турлов подчеркнул, что создание доступной шахматной инфраструктуры имеет большое значение для подготовки будущих чемпионов и дальнейшего развития шахматного движения.

«Шымкент уверенно входит в число лидеров по количеству турниров и талантливых игроков, особенно среди детей и молодёжи. Однако чемпионы не появляются сами по себе. Большой спорт начинается с массового увлечения и любви к игре. Поэтому открытие сразу трёх Домов шахматистов считаю важным шагом. Уверен, они станут частью городской жизни, а Шымкент продолжит укреплять позиции одного из ведущих шахматных центров Казахстана и Центральной Азии», — сказал Тимур Турлов.

Строительство объектов профинансировала Freedom Holding Corp. через корпоративный фонд «Freedom Шапағат». После ввода объектов в эксплуатацию Freedom Telecom планирует подключить их к интернету. Подрядчиком выступило ТОО «Орда-Строй Капитал».

Открытие новых Домов шахматистов стало продолжением многолетней работы по развитию этого вида спорта в Шымкенте. Город имеет богатую шахматную историю. С ним связаны имена известных спортсменов, в том числе Тамары Клинк, Ляззат Тажиевой, Гулисхан Нахбаевой и Рината Джумабаева. Представители шымкентской шахматной школы неоднократно становились чемпионами страны и выступали на международных соревнованиях.

Сегодня эти традиции продолжаются благодаря развитию детского спорта и проведению крупных соревнований. Шымкент также принимает крупные соревнования. В 2024 году здесь прошёл этап женского Гран-при FIDE, а в марте 2026 года состоялся международный турнир KazChess Masters Nauryz с призовым фондом 25 млн тенге.

Развивается и шахматное образование. В августе 48 местных педагогов прошли обучение по программе «Шахматы в образовании».

Таким образом, открытие трёх Домов шахматистов стало продолжением работы по развитию интеллектуального спорта в Шымкенте. Новые площадки расширят возможности для занятий шахматами, объединят начинающих игроков и опытных спортсменов и помогут привлечь к игре ещё больше горожан.