ПРИЁМ ГРАЖДАН: РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ 200 ОБРАЩЕНИЙ

Сегодня в акимате города Шымкент состоялся традиционный приём граждан. Вопросы жителей касались земельных и жилищных отношений, социальной поддержки, здравоохранения и благоустройства.

Наряду с личными обращениями горожане представили предложения по развитию мегаполиса. В частности, речь шла об открытии международной музыкальной школы, внедрении новых технологий в водном секторе, совершенствовании инженерной инфраструктуры, создании мобильного приложения для мониторинга городской ситуации и использовании искусственного интеллекта в сфере массового спорта.

В течение дня аким города, руководители управлений и акимы районов приняли более 200 граждан. Каждое обращение было внимательно рассмотрено, жителям предоставлены подробные разъяснения и рекомендации.

По итогам приёма определены конкретные меры и сроки исполнения. Ответственным лицам поручено поддерживать связь с заявителями и своевременно информировать их о результатах.