В МИКРОРАЙОНЕ УЛАГАТ ЗАПУЩЕНА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

В микрорайоне Улагат города Шымкента была разработана проектно-сметная документация на строительство канализационных сетей, по которой в 2021 году получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2022–2023 годах на строительство объекта были выделены бюджетные средства. Подрядной организацией выступило ТОО «АлемСтрой-1». Акт приёмки объекта был оформлен в конце 2024 года.

В рамках проекта строительство канализационных сетей общей протяжённостью 40,9 километра было выполнено в полном объёме. Согласно отчётности, показатель выполнения работ составил 100%.

Однако в ходе проверки было установлено, что подрядная организация не выполнила работы в полном объёме. Были выявлены ряд несоответствий, связанных с объёмом и качеством строительства.

В частности, на четырёх улицах не были проложены канализационные трубы общей протяжённостью около 700 метров, канализационно-насосная станция не функционировала, канализационные колодцы были засорены, а дорожное покрытие не было восстановлено.

В связи с этим была проведена проверка, по результатам которой в отношении подрядной организации, ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства, приняты соответствующие меры.

В целях устранения выявленных недостатков по инициативе Управления энергетики и развития инфраструктуры за счёт спонсорских средств были проложены недостающие канализационные трубы и запущена канализационно-насосная станция. Кроме того, канализационные колодцы были очищены, а их основания укреплены бетоном.

В настоящее время система канализации введена в эксплуатацию, что позволило более чем 2 200 абонентам получить возможность подключения к централизованной системе канализации.

Для подключения к канализационной системе жителям необходимо подать электронную заявку в ГКП «Управление водопровода и канализации».