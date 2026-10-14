АНОНС Бюджет

Паспорт бюджетной программы 098 «Приобретение жилых помещений коммунального жилищного фонда» Управления строительства города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытый бюджет».

Приглашаем принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

Ссылка для перехода: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4372108&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 028 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» Управления строительства города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытый бюджет».

Приглашаем принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

Ссылка для перехода:https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4372022&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 030 «Мобилизационная подготовка и развитие объектов чрезвычайных ситуаций» Управления строительства города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытый бюджет».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

Ссылка для перехода: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4371994&budgetState=PROJECT