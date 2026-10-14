i-SHYMKENT 109 — ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДАҒЫ
Вниманию жителей и гостей города Шымкента!
По всем вопросам, связанным с жизнью города, вы можете обратиться в контакт-центр i-Shymkent 109.
i-Shymkent 109 — контакт-центр, работающий круглосуточно, 7 дней в неделю.
Центр принимает обращения от жителей города и направляет их в соответствующие уполномоченные организации для дальнейшего рассмотрения.
По каким вопросам можно оставить обращение?
Чистота дворов и общественных мест;
Освещение улиц и дворов;
Вопросы, связанные с электроснабжением и газоснабжением;
Водоснабжение и канализация;
Состояние дорог и ямочный ремонт;
Вывоз твёрдых бытовых отходов;
Безнадзорные собаки и кошки;
Открытые и незакрытые люки колодцев;
Работа общественного транспорта;
Вопросы здравоохранения и образования;
Социальная поддержка и другие городские вопросы.
Оставить обращение можно следующими способами:
Позвонить на единый бесплатный номер 109;
Написать в WhatsApp: +7 (777) 710-91-09;
Написать в личные сообщения Instagram: @ishymkent.109;
Обратиться через Facebook: IShymkent Kz;
Воспользоваться Telegram-ботом: @shymkent109bot;
Через мобильное приложение Komek 109.
i-Shymkent 109 — ваш единый канал связи по вопросам городской жизни!