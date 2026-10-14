i-SHYMKENT 109 — ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДАҒЫ

Вниманию жителей и гостей города Шымкента!

По всем вопросам, связанным с жизнью города, вы можете обратиться в контакт-центр i-Shymkent 109.

i-Shymkent 109 — контакт-центр, работающий круглосуточно, 7 дней в неделю.

Центр принимает обращения от жителей города и направляет их в соответствующие уполномоченные организации для дальнейшего рассмотрения.

По каким вопросам можно оставить обращение?

Чистота дворов и общественных мест;

Освещение улиц и дворов;

Вопросы, связанные с электроснабжением и газоснабжением;

Водоснабжение и канализация;

Состояние дорог и ямочный ремонт;

Вывоз твёрдых бытовых отходов;

Безнадзорные собаки и кошки;

Открытые и незакрытые люки колодцев;

Работа общественного транспорта;

Вопросы здравоохранения и образования;

Социальная поддержка и другие городские вопросы.

Оставить обращение можно следующими способами:

Позвонить на единый бесплатный номер 109;

Написать в WhatsApp: +7 (777) 710-91-09;

Написать в личные сообщения Instagram: @ishymkent.109;

Обратиться через Facebook: IShymkent Kz;

Воспользоваться Telegram-ботом: @shymkent109bot;

Через мобильное приложение Komek 109.

i-Shymkent 109 — ваш единый канал связи по вопросам городской жизни!