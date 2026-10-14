В ШЫМКЕНТЕ ЕЩЕ 30 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВОГО ЖИЛЬЯ

В Шымкенте продолжается реализация государственных жилищных программ. Еще 30 семей-очередников стали обладателями нового арендного жилья с правом последующего выкупа. Ключи от квартир горожанам лично вручил аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков.

Новоселы получили квартиры в современных многоэтажных домах, расположенных в микрорайонах «Бозарык» и «Асар-2». Все жилые объекты построены в соответствии с актуальными градостроительными стандартами и полностью подключены к необходимым инженерным коммуникациям.

«Квартиры распределяются через Отбасы банк строго в порядке очереди — в зависимости от даты постановки на учет. Все объекты сдаются в чистовой отделке и полностью готовы к заселению», — сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления жилья города Шымкента Копжан ТУЛЕБАЕВ.

Среди обладателей новых квартир — граждане с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, многодетные и неполные семьи, ветераны, приравненные к участникам Великой Отечественной войны, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

«С начала года по Шымкенту очередникам уже было выделено 3 276 квартир. До конца года в наших планах предоставить гражданам еще порядка 3 000–4 000 квартир», — отметил Копжан Тулебаев.

Для 30 семей вручение ключей стало долгожданным событием. Новоселы поблагодарили городские власти за поддержку в решении жилищного вопроса. В акимате подчёркивают, что работа по обеспечению горожан доступным жильём продолжается в плановом режиме.