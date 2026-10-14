ДЕЛЕГАЦИЯ ШЫМКЕНТА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ МЭРОВ ГОРОДОВ ООН В ЖЕНЕВЕ

12–13 октября в Женеве проходит шестой Форум мэров ООН под девизом «Города на пути к устойчивому будущему» (Cities Delivering for a Sustainable Future). В мероприятии принимают участие Постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Е. Казыхан и заместитель акима города Шымкента А. Сабитов.

Форум организован по инициативе Европейской экономической комиссии ООН совместно с другими региональными комиссиями ООН при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, Global Cities Hub и других партнёров. Международная площадка объединила около 80 мэров городов со всего мира, предоставив им возможность обменяться опытом и обсудить современные подходы к устойчивому развитию.

В рамках форума рассматриваются вопросы обеспечения доступным жильём, развития экологически чистого транспорта, повышения безопасности дорожного движения, расширения зелёной инфраструктуры, сохранения природного и культурного наследия, а также внедрения инновационных решений в систему городского управления. Особое внимание уделяется реализации Целей устойчивого развития ООН на местном уровне.

В рамках визита делегации Шымкента в Женеву состоялась церемония передачи Отделению ООН 5 тысяч луковиц тюльпанов от имени города. Мероприятие прошло в зале «Казахстан» Дворца наций. В тот же день состоялась презентация бюста великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, установленного на новом месте рядом с залом.

В торжественной церемонии приняли участие Генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН Е. Казыхан, заместитель акима города Шымкента А. Сабитов, представители международных организаций, члены казахской диаспоры в Швейцарии и другие почётные гости.

Казахстан является родиной многих видов дикорастущих тюльпанов. Эти цветы занимают особое место в природном наследии страны. Ожидается, что цветение тюльпанов на территории Дворца наций станет символом дружбы, обновления и долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и Организацией Объединённых Наций.

Особое внимание также было уделено духовному наследию Абая Кунанбаева. Идеи просвещения, справедливости, ответственности и гуманизма, которыми пронизано творчество великого мыслителя, сохраняют свою актуальность и сегодня. В год 181-летия со дня рождения Абая презентация его бюста стала ещё одним важным шагом в продвижении казахской культуры и духовных ценностей на международном уровне.

Участие делегации Шымкента в Форуме мэров городов ООН открывает дополнительные возможности для международного обмена опытом, укрепления партнёрских связей и продвижения инициатив, направленных на устойчивое развитие городов.

В свою очередь, передача луковиц тюльпанов и презентация бюста Абая подчёркивают вклад Казахстана в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепление связей с Организацией Объединённых Наций.