«БАҚЫТТЫ ЖАНҰЯ»: В ШЫМКЕНТЕ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

В Шымкенте появилась ещё одна точка притяжения для горожан - новая аллея «Бақытты жанұя», предназначенная для семейного отдыха, прогулок и общения. В открытии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Современное общественное пространство стало подарком городу от предпринимателя Наргизы Керимбаевой и ещё одним примером участия представителей бизнеса в благоустройстве города. Объект расположен на улице Желтоксан.

По словам Наргизы Керимбаевой, семья является основой общества, а создание условий для совместного отдыха и общения родителей с детьми имеет важное значение для укрепления семейных связей.

«Семья - это место, где формируются первые ценности, уважение, ответственность и любовь к своей стране. Сегодня особенно важно создавать условия, в которых родители и дети смогут больше времени проводить вместе, общаться и укреплять связь между поколениями", сказала лидер городского женского политического сообщества Н. Керимбаева.

Отметим, при его создании особое внимание уделено озеленению и благоустройству территории. Площадь зелёных насаждений составляет около 2 тыс. кв. метров, ещё порядка 2,3 тыс. кв. метров занимает декоративная брусчатка.

Для жителей установлены скамейки, обустроен газон с системой автоматического полива, а территория оснащена современными LED-светильниками. Центральным элементом стал фонтан.

Отдельное внимание привлекает малая архитектурная форма в виде семейной композиции, символизирующей единство родителей и детей. Дополняет оформление цифровой QR-код, интегрированный в покрытие. В вечернее время он подсвечивается и становится выразительной деталью аллеи.

Стоит подчеркнуть, название «Бақытты жанұя» отражает основную идею проекта и подчеркивает значимость семьи, преемственность поколений и ценность совместного времени.

Новая прогулочная зона призвана стать местом, где родители и дети смогут проводить время вместе, отдыхать и общаться. Её открытие стало ещё одним шагом в развитии общественных пространств Шымкента и создании условий для содержательного семейного досуга.