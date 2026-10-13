АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ: ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Под председательством акима города Габита Сыздыкбекова состоялось аппаратное совещание, на котором рассмотрели изменения в сфере государственной службы и подготовку к празднованию Дня Республики.

Руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Шымкент Канат Кадырбеков доложил о ключевых изменениях нового Закона «О государственной службе», вступившего в силу 1 июля 2026 года, текущем состоянии государственной службы и результатах контроля качества оказания государственных услуг.

Также он подчеркнул важность своевременного заполнения вакантных должностей, повышения качества государственных услуг и соблюдения ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.

По словам руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Бауржана Орынтаева, в Шымкенте ко Дню Республики запланировано проведение 46 мероприятий, в том числе 21 культурно-массового события в учреждениях культуры и искусства.

Основные торжества пройдут с 23 по 25 октября. 23 октября во дворце «Қызғалдақ сарайы» состоится торжественное мероприятие с вручением государственных наград гражданам, внесшим вклад в социально-экономическое развитие города. Программа также включает мюзикл, посвящённый 35-летию Независимости Казахстана.

24 октября на площади «Астана» пройдёт концерт с участием отечественных и местных эстрадных исполнителей. 25 октября в парке «Шымсити» состоится церемония поднятия Государственного флага. В этот же день на площади «Астана» пройдёт праздничный гала-концерт.

Вместе с тем с 21 по 24 октября праздничные мероприятия организуют акиматы пяти районов города. С 21 по 28 октября в Шымкенте также пройдёт чемпионат Казахстана по тогызкумалаку среди сильнейших спортсменов страны.

Подводя итоги совещания, аким города поручил ответственным руководителям усилить контроль за исполнением бюджетных обязательств, принять меры по повышению качества государственных услуг и организовать праздничные мероприятия на высоком уровне.