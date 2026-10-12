ОБЪЯВЛЕНИЕ

КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Шымкент» уведомляет о проведении общественных обсуждений по проекту «Генеральный план города Шымкент. Корректировка».

Обсуждение состоится 06.11.2026 года в 11:00 по адресу: город Шымкент, проспект Нурсултана Назарбаева, 12, «Көрме орталығы». Представители общественности могут ознакомиться с материалами проекта в КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Шымкент» по адресу: улица У. Аргынбекова, здание 313, 5-й этаж, и направить свои предложения по электронному адресу: shymkentsaulet@gmail.com или написать по номеру телефона +7 (778) 475-18-37 WhatsApp.