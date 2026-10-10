СОСТОЯЛСЯ «ШЫМКЕНТСКИЙ ВЕЛОМАРАФОН»

В городе был организован «Шымкентский веломарафон», направленный на пропаганду здорового образа жизни среди жителей города, развитие массового спорта и повышение интереса к велоспорту. Торжественное открытие мероприятия, организованного городским Управлением физической культуры и спорта, состоялось в парке «Независимости». После этого около 350 участников отправились в сторону Ипподрома, чтобы преодолеть дистанцию в 20 километров.

В веломарафоне, который проводится уже второй год подряд, приняли участие горожане самых разных возрастов. На церемонии открытия заместитель руководителя городского Управления физической культуры и спорта Ермек Дарменов пожелал участникам удачи и отметил, что масштаб веломарафона расширяется с каждым годом, а развитию массового велоспорта в городе уделяется приоритетное внимание.

Среди участников соревнований был и 14-летний Арман Диасулы. Он рассказал, что пробует свои силы в «Шымкентском веломарафоне» уже во второй раз и не планирует пропускать эти старты в будущем.

По итогам соревнований участники, показавшие лучшие результаты, были награждены медалями и благодарственными письмами.