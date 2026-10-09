В военном колледже имени Сабыра Рахимова в городе Шымкенте 105 курсантов приняли Военную присягу. Это первая церемония принятия Военной присяги в истории колледжа.

В ходе торжественного мероприятия молодые курсанты подтвердили свою готовность быть верными Родине, с честью исполнять воинский долг и неукоснительно соблюдать воинскую дисциплину.

В рамках мероприятия также состоялась церемония «Преемственность поколений», в ходе которой прозвучали содержательные выступления о значимости военной службы и ответственности перед страной.

В завершение мероприятия для гостей и участников был организован день открытых дверей, в рамках которого посетители смогли ознакомиться с жизнью колледжа и условиями обучения.

Формирование у молодёжи патриотизма, повышение гражданской ответственности и мотивация к служению Родине являются одними из важнейших направлений молодёжной политики.