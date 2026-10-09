В ШЫМКЕНТЕ ДО КОНЦА ГОДА ОБНОВЯТ 192 АВТОБУСА

В Шымкенте продолжается поэтапное обновление автобусного парка. В соответствии с действующими городскими маршрутами и заключёнными договорами до конца года в город поступят 192 новых автобуса.

Аким города Габит Сыздыкбеков осмотрел автобусы, уже поступившие в автопарки перевозчиков. Он ознакомился с их техническими характеристиками и готовностью к выходу на маршруты.

Отметим, из 192 автобусов, запланированных к поставке до конца года, 64 единицы приходятся на ТОО «Радуга-транспорт». Все они марки Yutong. 21 автобус уже поступил в город. До конца октября они выйдут на маршруты №№ 126, 104 и 60. Ещё 25 автобусов будут направлены до конца года на маршруты №№ 6, 51 и 67.

Ещё 128 автобусов предусмотрено для ТОО «Туркестанская транспортная компания». Поставки также осуществляются автобусами марки Yutong. На данный момент в город поступило 29 единиц. До конца октября они начнут работать на маршрутах №№ 12, 35, 92, 103 и 135. Оставшиеся 60 автобусов поступят до конца года и будут распределены.

Таким образом, двум перевозчикам уже поставлено 50 новых автобусов. Финансирование закупки осуществляется посредством лизинга через АО «Фонд развития промышленности» у ТОО «Qaz Tehna».

Обновление автобусного парка позволит постепенно заменить устаревший подвижной состав, повысить качество пассажирских перевозок и создать более комфортные и безопасные условия для жителей и гостей Шымкента.