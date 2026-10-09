В ШЫМКЕНТЕ ЕЩЁ 30 СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

В Шымкенте ещё 30 семей получили ключи от новых квартир. В церемонии вручения ключей принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Многоэтажные дома расположены в микрорайоне Бозарық, Ақжайық и Асар-2. Их приобрели участники льготных жилищных программ АО «Отбасы банк» «2-10-20» и «5-10-20», подтвердившие платёжеспособность и соответствие требованиям программ.

Среди новых владельцев жилья многодетные семьи, граждане с инвалидностью, представители неполных семей и работники бюджетных организаций.

Льготные программы позволяют горожанам приобретать жильё на более доступных условиях. Для семей, которые годами решали жилищный вопрос, получение собственной квартиры становится возможностью улучшить условия проживания.

Отметим, новые дома входят в число жилых объектов, которые формируют современную застройку данных микрорайонов. По мере развития жилых массивов создаются необходимые условия для повседневной жизни жителей.

В Шымкенте сохраняется спрос на доступное жильё, поэтому акимат города продолжает наращивать объёмы жилищного строительства и расширять возможности для приобретения квартир по льготным программам.