ИЗ ШЫМКЕНТА В АРМИЮ ОТПРАВИЛИСЬ ЕЩЕ 27 ГРАЖДАН

В Шымкенте состоялась торжественная церемония проводов граждан, призванных на срочную воинскую службу. 27 жителей города отправились служить в ряды Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Торжественное мероприятие прошло в парке «Абай» у памятника ветеранам Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие первый заместитель акима города Шымкент Айдын Каримов, ветераны Вооруженных Сил, представители районных акиматов, а также родители и близкие призывников.

На мероприятии была отмечена важная роль Службы государственной охраны в обеспечении безопасности стратегических объектов и руководства страны. В связи с этим при отборе кандидатов предъявляются высокие требования к их физической подготовке, дисциплине, психологической устойчивости и личным качествам.

Первый заместитель акима города Шымкент Айдын Каримов отметил важность исполнения гражданского долга перед Родиной и обратился к призывникам с напутственным словом.

— Служение Отечеству — священный долг. Сегодня вы делаете шаг к исполнению этого долга. Служба в рядах Службы государственной охраны — это большая честь и огромная ответственность. Мы верим, что вы с достоинством продолжите славные традиции отцов и дедов, станете надежной опорой нашего государства и примером для подрастающего поколения. Достойно исполните свой гражданский долг и благополучно возвращайтесь домой, — сказал первый заместитель акима города.

В свою очередь, начальник Департамента по делам обороны города Шымкент полковник Абдигабит Шегебаев отметил, что отбор в Службу государственной охраны является показателем высокого уровня подготовки молодежи и оказанного государством доверия.

— Воинская служба в Службе государственной охраны требует высокой дисциплины, выдержки и ответственности. Уверен, что призывники из Шымкента с честью защитят честь региона и добросовестно исполнят свой воинский долг, — сказал полковник Абдигабит Шегебаев.

В ходе торжественной церемонии молодым солдатам прозвучали напутственные слова, а родители и близкие выразили им поддержку и пожелали успешной службы.

Отправка призывников осуществляется в рамках осенней призывной кампании и направлена на плановое комплектование Вооруженных Сил и других войск Республики Казахстан.

Отметим, в рамках осенней призывной кампании из города Шымкент планируется направить на срочную воинскую службу более 1300 граждан. На сегодняшний день из региона в Пограничную службу Комитета национальной безопасности направлено более 200 человек, а в Национальную гвардию Министерства внутренних дел Республики Казахстан — около 250 граждан.