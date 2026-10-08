ВЕНГЕРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ГЛАВЕ С МЭРОМ ДЕБРЕЦЕНА ПОСАДИЛА ДЕРЕВЬЯ В ДЕНДРОПАРКЕ ШЫМКЕНТА

Десять новых платанов украсили Аллею почетных гостей в шымкентском дендропарке. Посадку деревьев провели члены официальной делегации из Венгрии во главе с мэром Дебрецена Ласло Паппом в рамках визита, нацеленного на укрепление партнерства.

Памятная высадка стала частью программы визита делегации в мегаполис, направленной на расширение деловых и межмуниципальных связей. Сразу после этого мэр Дебрецена пообщался с шымкентскими журналистами и ответил на их вопросы.

Как отметил Ласло Папп, это его первая поездка в Казахстан.

«Это мое первое путешествие в вашу страну, и на Шымкент мое внимание обратила Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Анель Бакытбеккызы. Этот город сразу привлек мое внимание тем, что между Дебреценом и Шымкентом обнаружилось очень много общего. Между Венгрией и Казахстаном существуют давние исторические связи, ведь наши народы обладают общими корнями. Главная цель приезда в Шымкент — укрепить связи между нашими странами, а также выстроить экономические, культурные и дружеские, человеческие отношения между нашими народами и городами», — подчеркнул мэр Дебрецена.

Глава венгерской делегации отметил, что короткое пребывание в мегаполисе подтвердило наличие множества точек соприкосновения между двумя городами в экономическом, культурном и историческом плане. По его словам, Дебрецен — второй по величине город Венгрии, который активно развивает туризм и экономику, и он полностью открыт для сотрудничества не только с Шымкентом, но и с другими регионами Казахстана. В завершение беседы Ласло Папп пригласил жителей Шымкента посетить Дебрецен.

Как рассказал руководитель Управления туризма, внешних связей и креативной индустрии города Шымкент Бексултан Адильханов, визит зарубежной делегации стал главным итогом большой работы по сближению двух городов.

«Зарубежные гости прибыли в мегаполис в первую очередь для установления официальных побратимских связей. Уже завтра мы подпишем соответствующий меморандум, который заложит прочную правовую базу для дальнейшего сотрудничества. В рамках этого визита мы также организовали бизнес-форум с участием большой делегации венгерских предпринимателей, где прошли предметные переговоры и были достигнуты договоренности о совместной работе», — сообщил Бексултан Адильханов.

Глава профильного управления также подчеркнул значимость развития туристического направления с учетом географических особенностей двух стран:

«Дебрецен расположен в 200 километрах к востоку от Будапешта. Мы хотим использовать эту близость и установить крепкие братские связи. Дебрецен — это второй по величине город Венгрии, где очень развит туризм. У нас туристическая сфера также активно растет, и мы намерены развивать взаимный обмен и деловые связи», — добавил он.