В ШЫМКЕНТЕ ПРОШЕЛ ИНКЛЮЗИВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
На Центральном стадионе имени Кажымукана прошли инклюзивные спортивные соревнования «Мир равных возможностей», направленные на повышение интереса детей с особыми образовательными потребностями к спорту.
В фестивале приняли участие 150 учащихся по трем спортивным направлениям.
Цель мероприятия — создать возможности для занятий спортом и оказать поддержку учащимся, сформировать навыки командной работы, укрепить дружеские отношения и развивать инклюзивную среду в обществе. По итогам соревнований участники, занявшие призовые места, были награждены дипломами, кубками и подарками.
Соревнования проводились в категориях B и C с учетом особенностей учащихся.
Среди учащихся 5–6 классов в спортивной дисциплине «бочча»: Категория B:
I место — школа №133;
II место — школа №146;
III место — школа №103.
Категория C:
I место — школа №53;
II место — школа №54;
III место — команда школы №12.
Среди учащихся 7–8 классов в спортивной дисциплине «бочча»: Категория B:
I место — школа №146;
II место — школа №18;
III место — школа №18.
Категория C:
I место — школа №53;
II место — учащиеся школы №54.