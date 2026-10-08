В ШЫМКЕНТЕ ПРОШЕЛ ИНКЛЮЗИВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

На Центральном стадионе имени Кажымукана прошли инклюзивные спортивные соревнования «Мир равных возможностей», направленные на повышение интереса детей с особыми образовательными потребностями к спорту.

В фестивале приняли участие 150 учащихся по трем спортивным направлениям.

Цель мероприятия — создать возможности для занятий спортом и оказать поддержку учащимся, сформировать навыки командной работы, укрепить дружеские отношения и развивать инклюзивную среду в обществе. По итогам соревнований участники, занявшие призовые места, были награждены дипломами, кубками и подарками.

Соревнования проводились в категориях B и C с учетом особенностей учащихся.

Среди учащихся 5–6 классов в спортивной дисциплине «бочча»: Категория B:

I место — школа №133;

II место — школа №146;

III место — школа №103.

Категория C:

I место — школа №53;

II место — школа №54;

III место — команда школы №12.

Среди учащихся 7–8 классов в спортивной дисциплине «бочча»: Категория B:

I место — школа №146;

II место — школа №18;

III место — школа №18.

Категория C:

I место — школа №53;

II место — учащиеся школы №54.