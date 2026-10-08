Вниманию жителей и гостей города Шымкента!

8 октября с 06:00 до 20:00 в соответствии с письмом Управления строительства города Шымкента, в связи с проведением работ по подключению к подземному полиэтиленовому газопроводу высокого давления диаметром 315 мм, расположенному вдоль Алматыской трассы на территории жилого массива Асар-2, газоснабжение будет временно приостановлено по следующим адресам:

жилой массив Асар — улицы Алакөл, Тассауыт, Ақпан, Құмжиек, Шежіре, Құмауыл, Қылыш, Сарыбұлақ;

улица Нұрлыкеш, дома №№ 20, 17, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 4;

улица Жейхун, дома №№ 12, 10, 8, 6, 4, 2, 11, 9, 7, 5, 30, 28, 26, 1, 24, 22, 29, 27, 25, 23;

жилые комплексы в жилом массиве Асар — №№ 391/21, 391/22, 391/25, 391/27, 392/29, 391/20, 391/16, 391/15, 391/2;

жилой массив Ақжайық — дома №№ 12, 20, 18, 15, 7, 31.

Кроме того, в зону отключения газа входят 46 многоквартирных домов (1 733 квартиры), 1 788 частных домов и 8 промышленных предприятий.

Просим жителей на время отключения газа перекрыть краны на газовых приборах и не препятствовать сотрудникам Шымкентского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» в проведении работ и последующем возобновлении подачи газа.

При появлении запаха газа незамедлительно звоните по номеру 104.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.