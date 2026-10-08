СКАЗАНО — СДЕЛАНО: В КАРАТАУСКОМ РАЙОНЕ ОГОРАЖИВАЮТ КАНАЛ АМАНКАРАГАЙ

В ходе выездной встречи акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова с жителями Каратауского района граждане подняли ряд актуальных вопросов. В частности, они обратились с просьбой принять соответствующие меры и оградить канал Аманкарагай в целях обеспечения безопасности.

Обращение жителей было взято на контроль. В настоящее время для решения данного вопроса проводятся работы по установке ограждения вдоль канала.

В первую очередь это направлено на обеспечение безопасности жителей, особенно детей, предотвращение несчастных случаев, а также благоустройство территории, прилегающей к каналу.

Установка ограждения позволит повысить уровень безопасности вблизи канала и создать более комфортные условия для жителей.