ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШЫМКЕНТА ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ С ВЕНГЕРСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

В Шымкенте проходит Казахстанско-венгерский бизнес-форум, направленный на развитие торгово-экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества между Шымкентом и Дебреценом.

Форум стал эффективной площадкой для расширения деловых контактов, привлечения инвестиций и технологий, а также развития промышленной кооперации между Казахстаном и Венгрией. В событии участвуют первый заместитель акима города Айдын Каримов, официальная и деловая делегация Венгрии во главе с мэром Дебрецена Ласло Паппом, представители акимата, институтов развития, Палаты предпринимателей Шымкента, а также руководители казахстанских и венгерских компаний.

Венгерскую сторону представили компании, работающие в сферах строительства инфраструктуры, металлообработки, выпуска компонентов для сельскохозяйственной и промышленной техники, а также инфраструктурного проектирования.

В ходе форума участникам были представлены инвестиционный и промышленный потенциал Шымкента, действующие меры поддержки инвесторов и презентованы инвестиционные возможности города Дебрецен. Стороны обсудили перспективы локализации производств, развития промышленной кооперации и реализации совместных инвестиционных проектов.

Как отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкента Ермек ТУРМАНОВ, форум организован для презентации возможностей мегаполиса и укрепления прямых деловых связей.

«Сегодня мы проводим казахстанско-венгерский форум, чтобы делегация из Венгрии и бизнес-представители ознакомились с инвестиционными возможностями Шымкента и потенциалом нашего города, а также для развития деловых связей между бизнес-сообществами двух стран», — подчеркнул Ермек Турманов.

На встрече было отмечено, что Шымкент демонстрирует устойчивый экономический рост: по итогам прошлого года в экономику привлекли 559 млрд тенге инвестиций, а за 8 месяцев текущего года объем вложений уже достиг 500 млрд тенге с плановым приростом в 10% по итогам года. В регионе успешно реализуются проекты с участием мировых брендов, таких как Coca-Cola, Samsung, а также инициативы в агросекторе и экологии (включая проект компании Shansy по переработке бытовых отходов).

Отдельным блоком деловой программы стали встречи в формате B2B предпринимателей двух городов. Представители компаний перешли к рассмотрению конкретных предложений по инвестиционному сотрудничеству, поставкам оборудования и продукции, технологическому партнёрству, а также созданию совместных предприятий в промышленности, производстве стройматериалов и пищевой отрасли.

В рамках программы визита запланирована встреча венгерской делегации с акимом города Габитом Сыздыкбековым, в ходе которой состоится подписание Меморандума об установлении побратимских связей между Шымкентом и Дебреценом. Документ закрепит основные направления взаимодействия и создаст условия для долгосрочного партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах.

Кроме того, делегация Дебрецена посетит предприятия Шымкента, чтобы ознакомиться с промышленной инфраструктурой мегаполиса, производственными возможностями местных компаний и перспективными площадками для новых проектов.