В ШЫМКЕНТЕ ПРОШЕЛ МАСШТАБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТАРТЫЛ FEST»

Сегодня аллея «Арбат» в Шымкенте превратилась в центр притяжения для всех любителей спорта и здорового образа жизни. Здесь стартовал фестиваль «Тартыл FEST», собравший сотни участников и зрителей.

Шымкент, известный своей любовью к спорту и активному отдыху, в очередной раз подтвердил статус одного из самых энергичных городов страны. Фестиваль «Тартыл FEST», направленный на популяризацию воркаута и развитие массового спорта среди молодежи, прошел в атмосфере невероятного драйва и здоровой конкуренции.

С самого начала мероприятия на «Арбате» царило оживление. Под ритмичную музыку и подбадривающие возгласы болельщиков участники готовились к главному испытанию дня — подтягиваниям на перекладине. Организаторы подготовили профессиональные площадки, которые соответствовали всем стандартам безопасности, что позволило атлетам показать свои лучшие результаты.

Фестиваль не имел строгих возрастных ограничений, что стало его главной «фишкой». На перекладину выходили как профессиональные атлеты, так и любители, решившие проверить свои силы.

Юные таланты - школьники демонстрировали отличную технику, вдохновляя сверстников своим примером. Опытные атлеты - ветераны воркаута показывали мастер-класс, выполняя сложные элементы, вызывая бурные овации публики. Любители - мужчины и женщины разных профессий доказывали, что спорт доступен каждому, независимо от уровня подготовки.

Организаторы «Тартыл FEST» подчеркнули, что основная задача фестиваля — привить молодежи любовь к физической культуре и показать, что для занятий спортом не нужны дорогие абонементы, достаточно желания и турника.

«Мы видим, как с каждым годом интерес к воркауту в Шымкенте растет. Сегодняшний фестиваль — это доказательство того, что наш город выбирает здоровое будущее», — отметил представитель спортивной секции «XIII LEGION» Дмитрий Подебида.

Победители в различных весовых и возрастных категориях получили памятные призы и дипломы, но, как признались сами участники, главной наградой для них стали новые знакомства и заряд бодрости.

Фестиваль завершился общим фото и обещанием встретиться на следующей площадке. «Тартыл FEST» в Шымкенте в 2026 году стал ярким событием, которое еще долго будут обсуждать в спортивных кругах города.

Шымкент продолжает держать планку, доказывая, что спорт — это стиль жизни!