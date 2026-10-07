В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СКВЕР
В мегаполисе продолжается работа по развитию городской среды и благоустройству территорий. В микрорайоне Нуртас, вдоль улицы Акбота, полностью завершено строительство нового сквера, созданного в целях благоустройства территории и обеспечения комфортных условий для жителей.
На территории сквера общей площадью 18 соток предусмотрен ряд объектов, предназначенных для эффективного и полезного проведения свободного времени жителей, особенно детей и молодежи.
В частности, на территории сквера расположены:
детский игровой комплекс;
воркаут-площадка для молодежи и жителей;
теннисный стол;
комфортные зоны отдыха для жителей;
фонтан, который дополняет и украшает территорию.
Сквер построен с учетом предложений и обращений местных жителей. Кроме того, при выборе территории учитывалась ее социальная значимость.
Проект реализован за счет средств государственного бюджета.