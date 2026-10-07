ШЫМКЕНТСКИЕ СТУДЕНТЫ ВОШЛИ В ЧИСЛО 100 ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ КАЗАХСТАНА

Определены победители конкурса «100 лучших студентов колледжей Казахстана». По итогам республиканского конкурса студенты города Шымкента вошли в число ста лучших, продемонстрировав высокие результаты.

В их числе:

Исмаилов Асан Бахтиярович — студент Политехнического колледжа;

Алтай Инкар Сериковна — студентка Высшего колледжа новых технологий имени М. Утебаева;

Ашимов Санжар Нурланович — студент колледжа «Парасат» имени М. Сапарбаева.

Конкурс направлен на выявление талантливой молодежи, обучающейся в организациях технического и профессионального образования страны и отличающейся не только высокой успеваемостью, но и общественной активностью, профессиональными достижениями и собственными проектами.

Вхождение студентов Шымкента в число ста лучших — результат их стремления к профессиональному развитию, активной работы и постоянного поиска новых возможностей, а также системной работы организаций технического и профессионального образования.

Сегодня в колледжах города на системной основе проводится работа, направленная на повышение профессиональных компетенций молодежи, развитие практических навыков и подготовку востребованных специалистов, способных успешно реализовать себя на рынке труда.