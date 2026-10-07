АНОНС Бюджет

Проект постановления № 027 «О централизованной закупке и хранении вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Просим вас принять участие в публичном обсуждении данного проекта постановления.

Подробная информация и ссылка для перехода: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4369168&budgetState=PROJECT

Проект постановления № 033 «О капитальных расходах медицинских организаций здравоохранения» опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Просим вас принять участие в публичном обсуждении данного проекта постановления.

Подробная информация и ссылка для перехода: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4369194&budgetState=PROJECT

Бюджетный паспорт по бюджетной программе 033 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения» Управления здравоохранения города Шымкент опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Просим вас принять участие в публичном обсуждении данного проекта постановления.

Подробная информация и ссылка для перехода:https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4369281&budgetState=PROJECT