ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИСПОЛНЕНО: В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛСЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НА 150 МЕСТ

В Шымкенте состоялось открытие нового реабилитационного центра на 150 мест для граждан с инвалидностью. В мероприятии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Новый социальный объект построен в микрорайоне Бозарык по поручению Главы государства в рамках развития сети современных реабилитационных центров. Строительство началось в декабре 2024 года и завершено досрочно.

Объект расположен на земельном участке площадью 5,3 га, а общая площадь зданий составляет порядка 22 тыс. кв. метров. Комплекс включает пять блоков, объединяющих медицинскую, реабилитационную, спортивную, социальную и жилую инфраструктуру.

Центр предназначен для оказания специальных социальных услуг гражданам с инвалидностью I и II групп в полустационарном формате.

Глава мегаполиса отметил, что открытие центра стало важным результатом исполнения поручения Главы государства и позволит расширить возможности жителей города для получения качественной реабилитационной помощи.

«По поручению Президента в Шымкенте создан современный центр, где граждане с инвалидностью смогут получать комплексную помощь и проходить реабилитацию в комфортных условиях. Здесь созданы возможности для восстановления, социальной адаптации и возвращения к активной жизни», — сказал Габит Сыздыкбеков.

В составе комплекса предусмотрены трёхэтажный реабилитационный корпус, лечебно-оздоровительный бассейн, спортивный и актовый залы, двухэтажный стационар, столовая, мастерские и другие необходимые помещения.

В реабилитационном корпусе размещены кабинеты врачей и специалистов, помещения для физиотерапии, механотерапии, массажа, водолечения, логопедической и психологической помощи. Для социальной и трудовой адаптации предусмотрены швейная, гончарная и слесарная мастерские, помещения для творческих занятий и библиотека.

Отдельное внимание уделено физической реабилитации. Лечебно-оздоровительный бассейн рассчитан на одновременное пребывание до 46 человек, спортивный зал — на 25 человек. Актовый зал рассчитан на 150 мест, в том числе 40 мест для людей, использующих инвалидные коляски.

Для временного проживания получателей услуг создан двухэтажный стационар с одноместными и двухместными комнатами, в том числе специально оборудованными для граждан, использующих инвалидные коляски.

Объект оснащён современным медицинским оборудованием, включая специализированную технику отечественного и зарубежного производства. После завершения необходимых процедур центр начнёт принимать граждан.

Стоит подчеркнуть, открытие центра позволит расширить доступ жителей Шымкента к реабилитационным и специальным социальным услугам, а также создать дополнительные возможности для восстановления и социальной адаптации граждан с инвалидностью.