В ШЫМКЕНТЕ СТРОЯТ СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА 200 КОЕК

В Шымкенте появится новый крупный медицинский центр для оказания помощи женщинам и новорожденным. В микрорайоне Акжайык продолжается строительство городского перинатального центра №2 на 200 коек. Проект реализуется по поручению Главы государства.

Новый центр создаст дополнительные возможности для оказания специализированной акушерской и неонатальной помощи. Здесь будут принимать роды различной степени сложности, в том числе оказывать помощь женщинам с тяжелыми патологиями и проводить экстренное родоразрешение.

По своим масштабам это будет крупный медицинский комплекс: три этажа, 12 блоков и 38 тыс. кв. метров общей площади. Перинатальный центр оснастят современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания высокоспециализированной помощи матерям и новорожденным.

Особое значение новый объект имеет с учетом роста и развития Шымкентской агломерации. Возможностями центра смогут пользоваться не только жители города, но и население прилегающих районов Туркестанской области. Таким образом, специализированная медицинская помощь станет доступнее для большего числа женщин и новорожденных.

Новый центр также расширит возможности для профессионального развития медицинских работников. На его базе предусмотрены условия для подготовки специалистов и повышения их квалификации.

Строительство началось в апреле 2026 года. Сегодня готовность объекта составляет 30%. Работы ведет ТОО «Integra Construction KZ».

Полностью завершить строительство планируется в сентябре 2027 года. После открытия новый перинатальный центр станет одним из важных объектов медицинской инфраструктуры Шымкента и усилит возможности города по оказанию специализированной помощи женщинам и новорожденным.