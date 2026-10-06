АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ: РАССМОТРЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Под председательством акима города Габита Сыздыкбекова состоялось аппаратное совещание, на котором рассмотрены вопросы государственного контроля в сфере карантина растений, текущего состояния строительной отрасли и подготовки к осенней посадке деревьев.

Руководитель территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК по городу Шымкент Карсыбек Ертуов сообщил, что в городе продолжается работа по обеспечению фитосанитарной и продовольственной безопасности.

За отчётный период текущего года в лаборатории РГП «Фитосанитария» проверено 328 237 тонн подкарантинной продукции, экспортируемой с территории Шымкента. По результатам исследований оформлено 11 889 фитосанитарных сертификатов.

Кроме того, на территории города проводится контроль импортируемой подкарантинной продукции. Особое внимание уделяется карантинным объектам на сельскохозяйственных землях. На этих участках проводятся агротехнические и химические обработки.

Отдельное внимание уделяется предупреждению распространения саранчовых. В текущем году химическая обработка проведена на 1 382 га сельскохозяйственных земель.

Руководитель управления контроля и качества городской среды Берик Дуйсенов доложил о результатах контроля в строительной сфере и новых требованиях Строительного кодекса, введённого в действие с 1 июля 2026 года.

В соответствии с новыми нормами государственные строительные инспекторы участвуют в приёмке объектов в эксплуатацию, а информация о выявленных объектах, возводимых без соответствующих разрешений или с нарушениями, направляется в уполномоченные органы.

Вместе с тем предусмотрено усиление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и доступностью объектов для маломобильных групп населения.

За отчётный период проверено 132 строительных объекта, составлено 314 протоколов. По итогам проверок наложены штрафы на общую сумму 78,1 млн тенге, в том числе за незаконное строительство, нарушения качества строительства и нарушения в сфере долевого участия.

Руководитель управления развития комфортной городской среды Абылхаир Онгар доложил о развитии зелёного пояса Шымкента и расширении территорий государственного лесного фонда.

По его словам, общая площадь земель, закреплённых за КГУ «Зелёный пояс», составляет 8 772,6 га. Из них 5 307,7 га приходится на государственный лесной фонд, 3 464,9 га предназначены для зелёного пояса. В апреле 2026 года на баланс учреждения передано 3 578,57 га земель государственного лесного фонда из Туркестанской области.

Работы по озеленению продолжаются ежегодно. В 2023 году высажено 60 тыс. саженцев на 36 га, в 2024 году 130 тыс. на 186 га, в 2025 году 40 тыс. на 54 га. Осенью этого года планируется высадить ещё 100 тыс. деревьев и кустарников на площади 120 га.

Подводя итоги совещания, аким города поручил усилить контроль за соблюдением карантинных и строительных требований, а также обеспечить своевременную подготовку к осенней посадке деревьев.