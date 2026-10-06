В ШЫМКЕНТЕ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ ЧЕСТВОВАЛИ ПЕДАГОГОВ

В Шымкенте состоялось торжественное мероприятие «Ұстаз – ұлы тұлға, ұстаздық – ұлы міндет», посвящённое Дню учителя. В праздновании приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, региональные уполномоченные по защите прав человека и прав детей, члены Совета ветеранов при Управлении образования, ветераны педагогического труда, руководители организаций образования и педагоги. Всего торжество объединило около 2 000 участников.

Обращаясь к участникам, глава мегаполиса подчеркнул особую роль педагогов в воспитании подрастающего поколения и развитии страны. Он отметил, что одна из главных задач города — создавать условия для качественной работы учителей и получения детьми достойного образования.

«В Шымкенте продолжается строительство новых школ и укрепление материально-технической базы организаций образования. За последние два года в городе введены в эксплуатацию 13 объектов образования.

Работа по развитию образовательной инфраструктуры продолжается. В микрорайонах Тұран, Shymkent City и Асар-2 строятся три новые школы. Школа-лицей №7 IT будет модернизирована в соответствии с современными требованиями», — сказал Габит Сыздыкбеков.

В ходе мероприятия были отмечены учителя, которые вносят значительный вклад в развитие образования, внедряют современные педагогические подходы и добиваются высоких результатов в профессиональной деятельности.

Глава мегаполиса от имени Президента вручил лучшим работникам сферы образования государственные награды — ордена «Құрмет» и медали «Ерен еңбегі үшін». Также педагоги были отмечены Благодарственными письмами акима города.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, подготовивших победителей и призёров предметных олимпиад, спортивных соревнований и других конкурсов.

Стоит подчеркнуть, более 80 выпускников города получили приглашения от свыше 100 ведущих университетов мира и стали обладателями международных образовательных грантов. На международных и республиканских предметных соревнованиях учащиеся города завоевали 16 золотых, 44 серебряные и 63 бронзовые медали. Растёт и число выпускников, получающих знак «Алтын белгі».

Праздничный вечер продолжился концертной программой с участием известных исполнителей. День учителя стал ещё одной возможностью выразить искреннюю благодарность людям, чей ежедневный труд связан с воспитанием и образованием подрастающего поколения.