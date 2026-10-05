В ШЫМКЕНТЕ СРЕДИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КВЕСТ «МЕКЕН СЧАСТЬЯ»

При поддержке акимата города Шымкента, и по инициативе Управления по вопросам молодежной политики в дендрологическом парке имени А. Аскарова состоялся традиционный спортивный квест «Мекен счастья».

В этом году на участие в конкурсе подали заявки около 30 семей. В течение четырёхдневного онлайн-марафона участники прошли несколько этапов: представили свои семьи, выполняли задания, направленные на совершение добрых дел, выполняли совместные задания и подготовили творческие видеоролики. По итогам этих этапов шесть лучших семей вышли в финал.

В заключительном этапе участники выполняли спортивные и логические задания. При этом оценивались не только скорость и ловкость, но и сплочённость членов семьи, взаимная поддержка и умение работать в команде.

Основная цель проекта — популяризация семейных ценностей, укрепление взаимоотношений между родителями и детьми, пропаганда здорового образа жизни, а также создание содержательных возможностей для совместного времяпрепровождения всей семьёй.

В завершение мероприятия семьи-победители и призёры были награждены ценными подарками. Для участников также была организована концертная программа. Музыкальные и танцевальные выступления подарили всем присутствующим хорошее настроение и создали праздничную атмосферу.