АУЫР ЖАРАҚАТ АЛҒАН ТӘЖІКСТАНДЫҚ АЗАМАТТЫ ШЫМКЕНТТІК ДӘРІГЕРЛЕР АМАН АЛЫП ҚАЛДЫ
Тәжікстан Республикасының 25 жастағы азаматы ауыр жағдайда қалалық №1 клиникалық ауруханаға жеткізілді.
Науқас Алматы-Ташкент бағытындағы жолда болған оқиға салдарынан ауыр жарақат алған. Алдын ала мәлімет бойынша, ауыр жүк көлігін жөндеу кезінде көліктің баллоны жарылып, салдарынан науқас ауыр жарақат алған.
Науқас жансақтау және интенсивті терапия бөліміне жатқызылып, қажет медициналық көмек пен қарқынды ем қабылдады. Көрсетілген емнің нәтижесінде науқастың жағдайы жақсарып, есін жиды.
Жағдайы тұрақтанғаннан кейін науқас жедел нейрохирургия бөлімшесіне ауыстырылды. Бөлімшеде консервативті ем жүргізіліп, медициналық бақылау қамтамасыз етілді.
Қазіргі уақытта науқастың жалпы жағдайы тұрақты, емдеу барысында оң динамика байқалады. Емдеу шаралары дәрігерлердің тұрақты бақылауында жалғасуда.