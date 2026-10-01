В Алматинской области открылся новый завод по производству безалкогольных напитков

В с. Боралдай Алматинской области состоялась торжественная церемония открытия нового завода Carlsberg Group и PepsiCo по производству безалкогольных напитков. В церемонии открытия участие приняла вице-министр сельского хозяйства РК Назгуль Хатепова.

Мероприятие прошло в рамках Казахстанско-Датского бизнес-форума, приуроченного к официальному визиту Министра иностранных дел Королевства Дания Ларса Лёкке Расмуссена в Республику Казахстан, который также принял участие в открытии завода вместе с представителями деловых кругов двух стран.

Новый производственный комплекс станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в регионе. Объём инвестиций в проект – 344 млн долларов США, проектная мощность – около 1 млрд литров продукции в год, создано более 230 рабочих мест.

Запуск предприятия стал практическим результатом стратегического партнёрства между международными гигантами Carlsberg Group и PepsiCo, направленного на локализацию высокотехнологичного производства, внедрение передовых эко-стандартов и расширение ассортимента безалкогольных напитков на рынке Казахстана и Центральной Азии.

Полноценный промышленный ввод предприятия ожидается после завершения тестового запуска.

Напомним, церемония закладки первого камня и подписание инвестиционного соглашения состоялись 16 сентября 2025 года.

Проект реализован при активной поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства иностранных дел РК, АО «НК «KAZAKH INVEST» и Акимата Алматинской области. Открытие нового завода подчёркивает высокий уровень инвестиционного климата страны и готовность к реализации масштабных международно-кооперационных проектов.

Пивоваренная компания Carlsberg Kazakhstan, часть международной Carlsberg Group, входящей в ТОП-5 крупнейших пивоваренных компаний мира – крупнейший производитель слабоалкогольных напитков в Казахстане.

В ходе форума было отмечено, что по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Данией составил 163,6 млн долларов США (+1,6% к 2024 году), в том числе экспорт из Казахстана – 40,7 млн долларов (+16,6%), импорт из Дании – 122,9 млн долларов.

Объём прямых иностранных инвестиций из Дании в экономику Казахстана за период с 2005 года по I квартал 2026 года составил 394,8 млн долларов США. В 2025 году приток датских инвестиций достиг 88,1 млн долларов (+14,7%).