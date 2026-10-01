Казахстан и Монголия переходят к новому этапу двустороннего сотрудничества, делая акцент на реализации конкретных торговых, инвестиционных, промышленных и транспортно-логистических проектов. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе 10-го заседания Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, состоявшегося в Астане.

Казахстан как сопредседатель Комиссии подтвердил готовность последовательно развивать взаимодействие с Монголией, сосредоточившись на практической реализации достигнутых договорённостей, расширении прямых контактов между компаниями и запуске совместных проектов.

В работе заседания приняли участие министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, заместитель Премьер-министра Монголии Нямтайшир Номтойбаяр, представители государственных органов и деловых кругов двух стран.

«Особое значение для развития двусторонних отношений имеет политический диалог на уровне Глав наших государств. Важно, чтобы достигнутый на высшем уровне политический импульс находил практическое отражение в деятельности государственных органов и, прежде всего, в реализации конкретных совместных проектов, торговых контрактах и новых производственных связях», — отметил Айдарбек Сапаров, открывая заседание.

Одним из факторов расширения торгово-экономического взаимодействия стало вступление 22 июля 2026 года в силу Временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией, предусматривающего преференции примерно по 400 товарным позициям.

Положительная динамика отмечается и в торговле продукцией агропромышленного комплекса. По итогам 2025 года её объём между Казахстаном и Монголией вырос на 32%, а за семь месяцев 2026 года увеличился ещё на 11%. Стороны намерены использовать эту динамику для расширения номенклатуры взаимных поставок и выхода на новые направления сотрудничества.

Следующим шагом станет усиление инвестиционной и промышленной кооперации. В числе перспективных направлений определены агропромышленный комплекс, машиностроение, переработка сельскохозяйственного сырья, горно-металлургическая отрасль, логистика и другие сферы.

Айдарбек Сапаров предложил сформировать перечень перспективных совместных проектов, представляющих взаимный интерес, и обеспечить их сопровождение на уровне профильных государственных органов.

Одним из таких направлений может стать создание совместных кластеров по глубокой переработке шерсти и шкур. Такой формат позволит объединить сырьевой потенциал Монголии и производственные возможности Казахстана для выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Казахстанские предприятия также готовы расширять поставки аккумуляторных батарей, сельскохозяйственной и специализированной техники и развивать совместные проекты с монгольскими компаниями.

Заместитель Премьер-министра Монголии Нямтайшир Номтойбаяр подчеркнул заинтересованность монгольской стороны в расширении практического взаимодействия.

«Монголия придаёт большое значение развитию отношений с Казахстаном. Мы видим значительный потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспорта, инвестиций, промышленной кооперации и гуманитарных связей. Важно, чтобы работа Межправительственной комиссии обеспечивала практический результат и создавала новые возможности для бизнеса двух стран», — отметил Нямтайшир Номтойбаяр.

Для расширения присутствия бизнеса на рынках двух стран уже создаются необходимые инструменты.

Вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова сообщила, что в текущем году KazTrade подписал два соглашения с монгольскими партнёрами — «МАКС ГРУПП» и Mon-Kaz Trade & Investment Hub. В Улан-Баторе ведётся подготовка к запуску торговой площадки Мade in Kazakhstan, которая будет способствовать постоянному присутствию казахстанской продукции на монгольском рынке.

Дополнительные возможности открывает развитие торгового финансирования. Экспортно-кредитное агентство Казахстана начало работу с монгольскими банками. Для Trade and Development Bank одобрен лимит в размере 33 млн долларов США, в рамках которого прорабатываются сделки по поставке казахстанских железнодорожных полувагонов на сумму около 21 млн долларов США.

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Государственный секретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии Төмөр-Уяа Жамбалцэрэн представил основные направления и перспективы взаимодействия двух стран в аграрной сфере.

Значительный потенциал имеется в развитии транспортно-логистических связей. И.о. министра транспорта РК Максат Калиакпаров отметил рост объёмов перевозок и перспективы расширения транспортных маршрутов.

За восемь месяцев 2026 года объём железнодорожных грузоперевозок вырос на 16%. По итогам 2025 года автомобильные перевозки увеличились на 52%, до 17,3 тыс. тонн.

Важным событием стало открытие прямого авиасообщения между столицами двух стран.

Рассматриваются возможности дальнейшего развития железнодорожных и автомобильных маршрутов, в том числе через территорию КНР. Особое значение придаётся маршруту Казахстан – Россия – Монголия и совершенствованию транспортной инфраструктуры, способной обеспечить рост взаимной торговли и расширение транзитного потенциала.

Продолжится взаимодействие в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, науки и образования.

Дополнительный импульс получит культурно-гуманитарное сотрудничество. В 2027 году в Казахстане и Монголии пройдут Дни культуры двух стран, приуроченные к 35-летию установления дипломатических отношений.

По итогам заседания подписан итоговый Протокол 10-го заседания Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии, закрепляющий достигнутые договорённости и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.

«Сегодня мы подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнёрства. Уверен, что достигнутые договорённости станут основой для новых предприятий, инвестиционных соглашений, современных логистических решений, расширения торговли и реализации совместных образовательных и гуманитарных инициатив. Казахстан как сопредседатель Комиссии готов последовательно работать с монгольской стороной над тем, чтобы каждая достигнутая договорённость находила практическое воплощение», — подчеркнул Айдарбек Сапаров, завершая заседание.

Таким образом, 10-е заседание Межправительственной комиссии сформировало конкретную повестку следующего этапа казахстанско-монгольского сотрудничества — с акцентом на расширение торговли, развитие инвестиций и промышленной кооперации, запуск совместных производств, совершенствование транспортных связей и реализацию технологических и гуманитарных инициатив.