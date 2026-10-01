Казахстан и Монголия намерены увеличить товарооборот до $500 млн

Казахстан и Монголия намерены увеличить объём взаимной торговли до 500 млн долларов США.

В ходе встречи министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова с заместителем Премьер-Министра Монголии Нямтайшир Номтойбаяр определены ключевые направления роста. В их числе расширение поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции, увеличение номенклатуры товаров, развитие переработки и производственной кооперации.

«Мы видим значительный потенциал для роста торговли с Монголией, прежде всего за счёт расширения поставок отечественной продукции. Наша задача — не ограничиваться увеличением объёмов экспорта, а формировать устойчивые цепочки кооперации, развивать переработку и совместные проекты. Уверен, что системная работа по этим направлениям позволит значительно нарастить взаимную торговлю», — отметил Айдарбек Сапаров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы экономические связи между Казахстаном и Монголией становились более интенсивными и практичными. Для этого необходимо активнее развивать контакты между предпринимателями, расширять транспортно-логистические возможности и создавать условия для реализации новых коммерческих инициатив. Уверен, что именно через прямое взаимодействие бизнеса мы сможем раскрыть значительный потенциал двустороннего сотрудничества», — отметил Нямтайшир Номтойбаяр в свою очередь.

По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Монголией вырос на 7,7% и достиг 133,5 млн долларов США. Экспорт Казахстана составил 123 млн долларов, импорт — 10,5 млн долларов.

Одним из наиболее перспективных направлений для увеличения казахстанского экспорта является агропромышленный комплекс. Казахстан располагает возможностями для наращивания поставок в Монголию зерна и продуктов его переработки, растительного масла, риса, фруктов и овощей, а также сельскохозяйственной техники.

При этом акцент делается не только на росте объёмов традиционного экспорта, но и на расширении поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, рассматриваются возможности увеличения экспорта переработанной продовольственной продукции и реализации совместных проектов по переработке сельскохозяйственного сырья.

Дополнительный импульс торгово-экономическому взаимодействию создает Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией, вступившее в силу 22 июля 2026 года.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в расширении взаимных поставок, активизации деловых контактов и запуске новых проектов, способных обеспечить дальнейший рост торговли между Казахстаном и Монголией.