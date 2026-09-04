В Кызылординской области начата уборка риса

Старт уборочной кампании дан в рамках «Дня поля – 2026», прошедшего на опытном поле Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени И. Жахаева.

В мероприятии принял участие вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы.

Участникам продемонстрировали результаты научно-практической работы по внедрению водосберегающих технологий, повышению плодородия почвы и совершенствованию агротехнических методов в рисоводстве. Также были представлены современные сельскохозяйственные машины и оборудование, применяемые при возделывании риса, перспективные сорта, адаптированные к природно-климатическим условиям Кызылординской области.

«Глава государства неоднократно подчеркивал, что развитие конкурентоспособного сельского хозяйства невозможно без современной науки, передовых технологий и квалифицированных кадров. В рамках государственной поддержки научной отрасли особое внимание уделяется модернизации материально-технической базы. В текущем году впервые из республиканского бюджета на эти цели выделено 16,8 млрд тенге. Из них 4,1 млрд тенге предусмотрено для Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени И. Жахаева», — отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы.

Вице-министр подчеркнул, что институт рисоводства должен стать национальным центром компетенций в области рисоводства и водосберегающих технологий — от создания новых сортов и проведения научных исследований до практического внедрения разработок непосредственно в сельхозпредприятиях и финансирование позволит существенно обновить лабораторное и технологическое оборудование института, расширить возможности для проведения научных исследований и ускорить внедрение современных разработок в сельскохозяйственное производство.

«Современная материально-техническая база — это основа качественной науки и эффективного внедрения ее результатов. Для Кызылординской области особенно важно, чтобы научные разработки отвечали практическим задачам отрасли — повышению урожайности, снижению водопотребления, рациональному использованию земель и повышению эффективности производства. Работа в этом направлении будет последовательно продолжена», — подчеркнул Ермек Кенжеханұлы.

Одним из ключевых направлений государственной аграрной политики остается диверсификация структуры посевных площадей с учетом экономической эффективности сельскохозяйственных культур и их потребности в водных ресурсах.

В текущем году в Кызылординской области сельхозкультурами занято 193,7 тыс. га, из них 70 тыс. га приходится на рис.

При этом последовательно расширяется применение водосберегающих технологий. В 2026 году их площадь увеличена до 14,2 тыс. га против 8,1 тыс. га годом ранее.

Продолжается и внедрение лазерной планировки рисовых чеков, позволяющей более эффективно распределять воду и создавать оптимальные условия для выращивания сельскохозяйственных культур.

В рамках диверсификации в регионе также увеличивается производство менее влагозатратных культур. В частности, площадь посевов зерновой кукурузы в текущем году выросла с 2 тыс. до 11 тыс. га.

В рамках «Дня поля – 2026» также состоялось чествование работников агропромышленного комплекса, внесших значительный вклад в развитие сельского хозяйства Кызылординской области.