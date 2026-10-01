Казахстан последовательно переводит систему государственной поддержки аграриев на более раннее финансирование. Если прежде значительная часть кредитных средств поступала непосредственно в период проведения полевых работ, то сегодня сельхозтоваропроизводители получают возможность готовиться к сезону за несколько месяцев до его начала.

Такой подход реализуется в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного на первом Форуме работников сельского хозяйства 15 ноября 2024 года, – обеспечить аграриев необходимыми финансовыми ресурсами до начала основных сезонных работ и повысить качество подготовки к посевной.

Для сельского хозяйства сроки имеют принципиальное значение. Семена, удобрения, средства защиты растений, топливо и запасные части необходимы хозяйству не в день выхода техники в поле, а значительно раньше. Раннее кредитование позволяет фермерам заранее сформировать необходимые запасы, подготовить технику и распределить финансовую нагрузку до начала наиболее напряженного этапа сельскохозяйственного цикла.

Механизм раннего финансирования стал системным

Первый практический шаг был сделан в конце 2024 года. Во исполнение поручения Главы государства Аграрная кредитная корпорация начала прием заявок на раннее финансирование посевной кампании 2025 года 29 ноября.

В дальнейшем механизм совершенствовался, а сроки его запуска переносились на более ранний период.

С 1 октября 2026 года начинается прием заявок на финансирование весенне-полевых и уборочных работ сезона 2027 года. На эти цели планируется направить 200 млрд теңге. Ставка вознаграждения для аграриев составит 5% годовых.

Так, финансовая подготовка к следующему сезону начинается еще осенью, задолго до начала весенних полевых работ.

Объем поддержки АПК растет

Раннее финансирование развивается на фоне общего увеличения льготного кредитования аграрного сектора в русле задач по дальнейшему развитию сельхозотрасли, поставленных Главой государства в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». За последние три года объем финансирования весенне-полевых и уборочных работ вырос почти в 1,8 раза, до 750 млрд теңге.

в 2024 году было направлено 421 млрд теңге, включая 100 млрд теңге на раннее финансирование посевной кампании 2025 года;

в 2025 году – 649,3 млрд теңге. Из них 147,8 млрд теңге на раннее финансирование сезона 2026 года.

в 2026 году предусмотрено уже 750 млрд теңге весенне-полевые и уборочные работы, 200 млрд теңге – на раннее финансирование сезона 2027 года.

По состоянию на 28 сентября 2026 года аграриям выдано 664,4 млрд теңге, финансированием охвачено более 8 млн га.

Заранее полученное финансирование позволяет хозяйствам своевременно подготовиться к сезону – приобрести семена, удобрения, средства защиты растений, ГСМ и запасные части, провести ремонт и подготовку техники, а также заранее заключить договоры с поставщиками.

Расширяется доступ к финансированию

Одновременно расширяются инструменты доступа сельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам.

Одной из основных проблем для части хозяйств остается недостаточная залоговая база. Для ее решения применяется механизм гарантирования, предусматривающий покрытие до 85% суммы займа на весенне-полевые и уборочные работы.

в 2024 году выдана 401 гарантия на сумму кредитования 94,2 млрд теңге;

в 2025 году – 1 633 гарантия на сумму кредитования 283 млрд теңге. В том числе 300 гарантий на 51,4 млрд теңге – в рамках раннего финансирования;

в 2026 году выдано 1 735 гарантий на общую сумму займов 274,2 млрд теңге.

Финансовые инструменты предоставляются через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и филиальную сеть АО «Аграрная кредитная корпорация».

Посевная 2026 года проведена в установленные сроки

Показатели 2026 года позволяют оценить работу системы уже на практике.

Посевная кампания 2026 года во всех регионах страны прошла в установленные агротехнические сроки. Общая площадь составила 24,2 млн га, что на 597 тыс. га больше показателя предыдущего года.

Для обеспечения хозяйств ресурсами на посевную было выделено 402,3 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене 281 теңге за литр.

Семенной фонд сформирован в объеме 2,3 млн тонн.

Уборочная кампания сохраняет высокие темпы

По состоянию на сегодняшний день в Казахстане убрано 13,5 млн га зерновых культур, или 83% от общей площади в 15,6 млн гектаров. За аналогичный период прошлого года было убрано 11 млн гектаров, или 68,6% от площади в 16,1 млн га.

При средней урожайности 14,7 ц/га намолочено 19,9 млн тонн зерна.

По масличным культурам убрано 2,4 млн га. При урожайности 10 ц/га намолочено 2,4 млн тонн маслосемян. Годом ранее за соответствующий период было намолочено 840,5 тыс. тонн маслосемян при урожайности 9,9 ц/га.

На лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 4,9 млн тонн зерна нового урожая, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из поступившей на хранение мягкой пшеницы 74% составляет высококачественная пшеница, 20% отнесено к четвертому классу и 6% к пятому.

Эти показатели характеризуют не только результаты уборочной кампании, но и объем формируемых товарных запасов для дальнейшего обеспечения внутреннего рынка.

Следующий этап – подготовка к сезону 2027 года

Система поддержки аграриев постепенно меняет свою архитектуру. Ее основу составляет не только увеличение объема льготного кредитования, но и изменение момента, когда государственная финансовая поддержка становится доступной сельхозтоваропроизводителю. Новый цикл подготовки к сельскохозяйственному сезону начинается еще до завершения текущего года. Это дает сельхозтоваропроизводителям возможность заранее сформировать ресурсную базу, подготовить технику и спланировать проведение весенне-полевых работ до начала следующего сезона.