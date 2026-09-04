Азат Султанов встретился с сельхозпроизводителями Акмолинской области

В рамках рабочей поездки в регион вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов встретился с населением и сельхозтоваропроизводителями. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса, меры государственной поддержки и перспективы дальнейшего роста отрасли.

Акмолинская область сохраняет статус одного из ведущих аграрных регионов страны. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте достигла 15%. По итогам семи месяцев текущего года объем сельскохозяйственного производства увеличился на 5,3%.

В текущем году общая посевная площадь в регионе составила 5,6 млн га. При этом площадь, занятая масличными культурами, увеличилась на 70% и превысила 840 тыс. га, что свидетельствует о высокой заинтересованности аграриев в диверсификации производства.

Для проведения весенне-полевых и уборочных работ 668 СХТП получили льготное финансирование на общую сумму 93,8 млрд тенге. Финансированием охвачено 1,2 млн га пашни.

Продолжается обновление машинно-тракторного парка. В рамках программы льготного лизинга заключено 345 договоров на поставку 475 единиц сельскохозяйственной техники общей стоимостью 30,9 млрд тенге.

«Сегодня важно перейти от простого наращивания объемов производства к развитию полной цепочки создания стоимости – от финансирования и производства до хранения, переработки и реализации продукции.

Правительством утвержден Комплексный план развития животноводства, запущены кредитные продукты «Игілік», «Береке» и «Жайлау», действуют программы кредитования на пополнение оборотных средств по ставке 5%. Эти ресурсы должны непосредственно работать на развитие хозяйств – приобретение племенного поголовья, укрепление кормовой базы», – отметил Азат Султанов.

В ходе встречи сельхозтоваропроизводители озвучили предложения по дальнейшему совершенствованию механизмов государственной поддержки, расширению перерабатывающих мощностей, развитию инфраструктуры хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.

«Все предложения, озвученные сегодня, необходимо детально проработать и перевести в конкретные решения. Главный критерий нашей работы – чтобы меры государственной поддержки давали реальный экономический эффект и способствовали росту доходов сельхозтоваропроизводителей», – сказал вице-министр.

Азат Султанов также провел личный прием граждан.

По итогам рабочей поездки обозначены основные направления дальнейшей работы по развитию АПК региона, созданию условий для устойчивого роста сельскохозяйственного производства.