Казахстан и ФРГ подписали Декларацию о намерениях в сфере аграрного сотрудничества

В рамках официального визита Главы государства в Федеративную Республику Германия министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с Государственным статс-секретарем Федерального министерства сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности ФРГ Маркусом Шиком.

«Мы высоко ценим партнерство с Германией. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства имеет для Казахстана особое значение и носит практический характер. Сегодня мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста взаимной торговли, расширения инвестиционного взаимодействия и внедрения современных немецких технологий в агропромышленный комплекс нашей страны», — отметил Айдарбек Сапаров.

По итогам 2025 года товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Казахстаном и Германией увеличился на 23%, а экспорт отечественной агропродукции — на 38%. За семь месяцев 2026 года товарооборот вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стороны договорились продолжить работу по расширению номенклатуры взаимной торговли, привлечению инвестиций, локализации производства и реализации проектов с высокой добавленной стоимостью. Отдельное внимание уделено продвижению казахстанской продукции на европейском рынке, в том числе вопросам экспорта конины в страны Европейского союза.

Важной основой двустороннего взаимодействия остается Германо-Казахстанский аграрно-политический диалог, реализуемый с 2009 года. В сентябре 2026 года стартовал его шестой этап. В рамках нового этапа Казахстан рассматривается не только как партнер Германии, но и как региональная площадка для обмена опытом и экспертными компетенциями в сфере аграрной политики со странами Центральной Азии.

Практическое сотрудничество развивается по ряду ключевых направлений. Одним из наиболее результативных является взаимодействие в сфере молочного животноводства. С 2019 года в рамках совместного проекта по устойчивому развитию производства молока германская сторона оказывает казахстанским предприятиям консультационную и экспертную поддержку. Обучение и повышение квалификации прошли более 400 специалистов. Реализация проекта продлена до 2027 года.

Значимым примером технологического и промышленного взаимодействия является локализация производства сельскохозяйственной техники германской компании CLAAS в Казахстане. С момента запуска проекта произведено около 2,1 тыс. единиц техники общей стоимостью порядка 270 млрд тенге.

Перспективными направлениями сотрудничества также определены развитие семеноводства и селекции, органического сельского хозяйства, цифровизации и точного земледелия, проведение научных исследований и трансфер технологий.

Маркус Шик отметил важность дальнейшего развития взаимодействия между Казахстаном и Германией в аграрной сфере, а также расширения практических механизмов обмена знаниями, технологиями и опытом.

По итогам встречи стороны подписали Декларацию о намерениях. Документ охватывает вопросы государственной аграрной политики, торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, цифровизации и точного земледелия, органического производства, фитосанитарии и ветеринарии, а также другие направления взаимодействия.

Для реализации достигнутых договоренностей стороны намерены расширять обмен опытом и технологиями, проводить деловые и экспертные мероприятия, укреплять прямые контакты между научными и образовательными организациями, отраслевыми ассоциациями и представителями бизнеса. Особое внимание будет уделено совместным исследовательским, инвестиционным и пилотным проектам.

«Сегодня Казахстан и Германия переходят от отдельных успешных проектов к более тесному и комплексному взаимодействию в аграрной сфере. Подписание Декларации создает прочную основу для привлечения инвестиций, трансфера технологий и реализации новых совместных проектов. Уверен, что накопленный потенциал и взаимный интерес позволят значительно расширить взаимодействие наших стран в сфере сельского хозяйства. Также предлагаю создать рабочую группу для оперативного решения возникающих вопросов», — заключил Айдарбек Сапаров.

Кроме того, министр провел встречу с управляющим директором German Agribusiness Alliance Пэром Бродерзеном.

Немецкая платформа объединяет ассоциации и компании агропромышленного и пищевого секторов Германии и развивает сотрудничество со странами Восточной Европы, Центральной Азии.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития партнерства в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, внедрения передового немецкого опыта, инноваций и современных агротехнологий, а также поддержки совместных проектов.