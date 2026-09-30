В Казахстане заготовлено более 40 млн тонн кормов

Кормозаготовительная кампания в Казахстане подходит к завершению.

По оперативным данным акиматов областей, сельхозтоваропроизводители заготовили более 40 млн тонн кормов всех видов, что составляет 103,5% от запланированного объема на предстоящий зимне-стойловый период.

В том числе заготовлено 26,6 млн тонн сена, или 103,3% от плана, 2,4 млн тонн сенажа (102%), 2,5 млн тонн силоса (89,2%), 4,6 млн тонн соломы (96,2%) и 3,9 млн тонн концентрированных кормов.

Перевыполнение плана по заготовке основных видов кормов позволяет сформировать дополнительные страховые запасы и повысить устойчивость животноводческих хозяйств к возможным неблагоприятным погодным условиям в предстоящий зимне-стойловый период.

Кроме того, в хозяйствах имеется переходящий остаток кормов с прошлой зимовки в объеме 5,6 млн тонн, который также будет использован для обеспечения потребностей животноводства.

В целях дополнительного обеспечения сельхозтоваропроизводителей кормовыми ресурсами на предстоящий зимний период АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформирует фуражный фонд зерна. При необходимости данный ресурс будет использован в качестве дополнительного резерва для животноводческих хозяйств.

Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов на постоянной основе осуществляет мониторинг хода кормозаготовительной кампании. Проводимая работа направлена на своевременное формирование необходимых запасов кормов, обеспечение животноводческих хозяйств достаточной кормовой базой и устойчивое прохождение предстоящего зимне-стойлового периода.