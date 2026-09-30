В Казахстане завершился сезон страховой защиты зерновых и масличных культур от дефицита влаги в почве. В прошедшем сезоне сельхозтоваропроизводители застраховали 517,4 тыс. гектаров посевов на неорошаемых землях. По наступившим страховым случаям страховые компании выплатили аграриям 5,1 млрд теңге.

По официальным данным, всего в рамках страхования посевов от засухи было заключено 330 договоров. Общая сумма страховых премий составила 3,4 млн теңге. При этом 80% страховой премии субсидировало государство, а фактические расходы сельхозтоваропроизводителей составили 687,6 млн теңге. В пересчете на собственные средства сельхозтоваропроизводителей это около 7,5 теңге выплат на каждый теңге, направленный ими на страховую премию.

По данным космического мониторинга, в период действия страховой защиты умеренная, значительная и сильная почвенная засуха была зафиксирована в десяти регионах страны: областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской. Общая площадь посевов, где был зафиксирован данный риск, составила 385,4 тыс. гектаров.

Страховая защита действовала с учетом климатических особенностей регионов. В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, а также области Жетісу период страхования продолжался с 15 марта по 15 июня 2026 года. Для Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также областей Абай и Ұлытау - с 15 мая по 15 сентября.

Для страхования применялись продукты в двухфазном и трехфазном форматах, позволяющие учитывать дефицит влаги в разные периоды вегетации сельскохозяйственных культур. По наступившим страховым случаям выплаты произведены по всем предусмотренным фазам: по трем фазам для зерновых культур и по двум фазам для масличных.

При этом часть аграриев начала страховать будущий урожай еще до начала сезона. Из 517,4 тыс. гектаров застрахованных посевов 98,1 тыс. гектаров были оформлены под страховую защиту в декабре 2025 года.

Итоги сезона показывают не только масштаб погодного риска, но и объем финансового механизма, который был задействован для его покрытия.

Весь процесс страхования - от подачи заявки и заключения договора до получения страховой выплаты - осуществляется в электронном формате на платформе Kezekte.kz.

Аграрная кредитная корпорация является оператором агрострахования и обеспечивает механизм реализации государственной поддержки, позволяющий снижать риски аграриев.

Источник: https://agrocredit.kz/ru