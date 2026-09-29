Рекомендации по торговой стратегии для производителей лука и картофеля
Рекомендации подготовлены исследовательским бюро «Зерновые и Масличные» и несут ознакомительный характер.
Картофель: Оптовая цена в основном 100-150 тг/кг, розница в отдельных регионах - 180-250 и выше. Разброс зависит от происхождения и канала. Дождь держит цену, засуха - давит вниз.
Лук: Цены формируются под влиянием объёмов поступления отечественной продукции и качества.
КАРТОФЕЛЬ - оптовые цены (тенге)
Регион
Оптовая цена
(тг/кг)
Комментарий
Алматинская область
190 - 290
Местный и привозной картофель; цены скорректировались вниз.
Астана (Акмолинская область)
180 - 250
В продаже местный и привозной картофель. Цена с поля – 130-150 тг/кг.
Павлодарская область
115 - 200
Существенное снижение. Цена с поля – 90-110 тг/кг.
Северо-Казахстанская область
150 - 200
Основной объём - из Жамбылской области, импорт из Кыргызстана и Китая.
Костанайская область
150 - 250
Цена с поля - 130-140 тг/кг. Местный и привозной объём.
ЛУК РЕПЧАТЫЙ - оптовые цены (тенге)
Регион
Оптовая цена
(тг/кг)
Комментарий
Жамбылская область
70 - 90
Местный репчатый лук. Цена с поля - 30-50 тг/кг, зависит от калибра.
Алматинская область
100 - 190
Преобладает импорт из Узбекистана и России - стабильное предложение.