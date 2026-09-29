Рекомендации по торговой стратегии для производителей лука и картофеля

Рекомендации подготовлены исследовательским бюро «Зерновые и Масличные» и несут ознакомительный характер.

Картофель: Оптовая цена в основном 100-150 тг/кг, розница в отдельных регионах - 180-250 и выше. Разброс зависит от происхождения и канала. Дождь держит цену, засуха - давит вниз.

Лук: Цены формируются под влиянием объёмов поступления отечественной продукции и качества.

КАРТОФЕЛЬ - оптовые цены (тенге)

Регион

Оптовая цена

(тг/кг)

Комментарий

Алматинская область

190 - 290

Местный и привозной картофель; цены скорректировались вниз.

Астана (Акмолинская область)

180 - 250

В продаже местный и привозной картофель. Цена с поля – 130-150 тг/кг.

Павлодарская область

115 - 200

Существенное снижение. Цена с поля – 90-110 тг/кг.

Северо-Казахстанская область

150 - 200

Основной объём - из Жамбылской области, импорт из Кыргызстана и Китая.

Костанайская область

150 - 250

Цена с поля - 130-140 тг/кг. Местный и привозной объём.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ - оптовые цены (тенге)

Регион

Оптовая цена

(тг/кг)

Комментарий

Жамбылская область

70 - 90

Местный репчатый лук. Цена с поля - 30-50 тг/кг, зависит от калибра.

Алматинская область

100 - 190

Преобладает импорт из Узбекистана и России - стабильное предложение.