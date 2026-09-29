На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен ход уборочной кампании. О текущей ситуации в растениеводстве доложил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, прогноз погодных условий представил министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров. По вопросам обеспечения аграриев топливом и готовности транспортной инфраструктуры доложили вице-министр энергетики Каирхан Туткышбаев и вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов. Также заслушаны акимы Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей.

Премьер-министр подчеркнул, что результаты уборочной кампании являются одним из ключевых показателей эффективности принимаемых государством мер поддержки аграрного сектора.

«По поручению Главы государства аграрная отрасль получает значительную государственную поддержку. Большое внимание уделяется субсидированию, направленному на обеспечение устойчивого развития растениеводства и повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Президент подчеркивает, что государственная поддержка сельского хозяйства должна быть ориентирована не просто на объем выделяемых средств, а прежде всего на достижение конкретных экономических результатов. В этой связи качественное и своевременное проведение уборочной кампании является одним из ключевых условий достижения поставленных целей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодня зерновые убраны на площади 13,5 млн га, или 83% от общей площади. Намолочено 19,9 млн тонн зерна при средней урожайности 14,7 ц/га. Также собрано 2,4 млн тонн масличных культур, 2,5 млн тонн картофеля, 2,9 млн тонн овощей и 2,3 млн тонн бахчевых культур. В полевых работах задействовано 130 тыс. тракторов, 29 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц другой техники.

Отмечается высокое качество зерна: более 74% поступившего на хранение объема приходится на 3-й и более высокие классы с высокими показателями содержания клейковины.

Продолжается финансирование посевных и уборочных работ. Общий пул заявок в рамках льготного кредитования составляет 5,8 тыс. на сумму 673 млрд теңге, профинансировано заявок на 665 млрд теңге с охватом 7,8 млн га посевных площадей. В текущем году также предусмотрено раннее финансирование посевной кампании 2027 года.

Отдельно рассмотрены меры по дальнейшему внедрению современных агротехнологий. Отмечена результативность своевременного внесения удобрений и применения водосберегающих решений. С учетом растущего дефицита водных ресурсов регионам необходимо продолжить стимулирование аграриев к переходу на такие технологии. Министерству сельского хозяйства поручено проработать возможность приобретения дождевальных машин на льготных условиях финансирования по аналогии с сельскохозяйственной техникой.

По данным Министерства энергетики, для проведения сельскохозяйственных работ в текущем году выделено 844,7 тыс. тонн дизельного топлива. Установлена фиксированная отпускная цена с НПЗ в размере 258 теңге за литр до станции отгрузки. С учетом затрат операторов конечная цена для сельхозтоваропроизводителей составляет 283-310 теңге за литр, что на 10-18% ниже рыночной.

Министерством транспорта представлена информация о готовности инфраструктуры к перевозке урожая. За 8 месяцев 2026 года перевезено 9,3 млн тонн зерна, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортные перевозки выросли на 14% и составили 7,2 млн тонн. Основной объем – 4,8 млн тонн – направлен в страны Центральной Азии. Для перевозок имеется 16,9 тыс. зерновозов, 17,8 тыс. крытых вагонов и 2 тыс. локомотивов.

В ходе заседания заслушана ситуация в основных сельскохозяйственных регионах. В Акмолинской области зерновые и зернобобовые убраны на 84,7% площади, намолочено 5,6 млн тонн. Мощности хранения составляют 7,3 млн тонн, семенной фонд на следующий год сформирован в полном объеме.

В Северо-Казахстанской области убрано 84% зерновых и зернобобовых культур, намолочено 4,1 млн тонн. Семенной фонд под урожай 2027 года также сформирован полностью. Объем льготного финансирования агротехнических мероприятий составил 220 млрд теңге.

В Костанайской области намолочено 3,39 млн га зерновых, или 84% площади. Имеющиеся мощности позволяют хранить до 8,3 млн тонн зерна, текущая загрузка составляет 37,2%. На льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ направлено более 151 млрд теңге, что в 1,7 раза превышает прошлогодний уровень.

Западно-Казахстанская область полностью завершила уборку зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 604,8 тыс. тонн зерна, что в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В Туркестанской области зерновые и зернобобовые убраны на 90% площади, собрано 729,3 тыс. тонн. В регионе также расширяется применение водосберегающих технологий: в текущем году ими охвачено 45,6 тыс. га, к концу года площадь планируется увеличить до 50 тыс. га.

Отдельное внимание уделено развитию глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. В качестве одного из новых проектов отмечен завод по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области. В текущем году площадь посевов кукурузы увеличена на 60% и составила 106 тыс. га. Реализация таких проектов обеспечит дополнительный спрос на отечественное сырье и позволит расширить производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

По итогам рассмотрения вопроса Премьер-министр обозначил ряд задач перед центральными государственными органами и акиматами.

Главной задачей определено своевременное завершение уборочных работ и обеспечение сохранности урожая. Регионам поручено обеспечить готовность элеваторов, зернохранилищ и мощностей для сушки зерна, принять необходимые меры для недопущения потерь и снижения качества продукции. Министерство экологии должно ежедневно предоставлять аграриям актуальные прогнозы погоды до окончания уборочной кампании.

Министерству энергетики совместно с акиматами поручено обеспечить бесперебойные поставки льготного дизельного топлива и достаточность запасов до полного завершения уборки и сушки зерна. Одновременно поставлена задача сохранить набранные темпы экспорта сельхозпродукции.

Акиматам поручено своевременно сформировать запасы овощей, прежде всего картофеля, на зимне-весенний период, обеспечить их закупку и закладку на хранение, не допуская дефицита и роста цен в межсезонье. Излишки следует направлять на экспорт, а министерствам торговли и транспорта – содействовать поиску рынков сбыта.

Премьер-министр также поручил уже сейчас начать подготовку к сельскохозяйственному сезону 2027 года. Холдингу «Байтерек» поручено обеспечить своевременное финансирование сельхозтоваропроизводителей, акиматам – сформировать необходимый объем качественного семенного материала, обеспечить достижение установленных показателей по внесению минеральных удобрений, доле элитных семян и обновлению парка сельхозтехники.

Кроме того, акиматам области Жетісу и Жамбылской области поручено обеспечить готовность сахарных заводов к приемке и переработке урожая сахарной свеклы, а также бесперебойную работу приемных пунктов, не допуская очередей и порчи продукции.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручено до окончания уборочной кампании обеспечить постоянный мониторинг ситуации и своевременное завершение работ. Возникающие вопросы будут оперативно рассматриваться в рамках Оперативного штаба при Правительстве.

Общая координация возложена на заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.