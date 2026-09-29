Уборка зерновых в Казахстане завершена на 83%

Доля зерновых культур в структуре посевов Казахстана снизилась с 72% до 66% на фоне сокращения площадей пшеницы и расширения масличных до 5,2 млн га. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

По его словам, кампания проводится с опережением прошлогодних темпов. Общая уборочная площадь в стране составляет 24,2 млн га, из них более 15,6 млн га приходится на зерновые и зернобобовые культуры.

С 2024 года посевы масличных увеличены на 2,2 млн га, под кукурузу за два года выделено дополнительно 120 тыс. га для обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий. Доля масличных в общей структуре возросла с 13% до 18%.

«На сегодняшний день убрано 13,5 млн га зерновых или 83%, при средней урожайности 14,7 ц/га намолочено 19,9 млн тонн зерна. Валовой сбор зерновых прогнозируется выше среднемноголетних значений, что позволит в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка в продовольственном зерне, фураже и семенном материале, а также сохранить объемы экспорта», — доложил Азат Султанов.

На сегодня, по данным МСХ, убрано 2,4 млн га масличных культур, намолочено 2,4 млн тонн маслосемян, а по итогам уборки ожидается сбор свыше 5 млн тонн. Кроме того, собрано 2,9 млн тонн овощей, 2,3 млн тонн бахчевых и 2,5 млн тонн картофеля. По хлопчатнику при урожайности 32 ц/га получено 70,5 тыс. тонн сырца, при этом площадь с капельным орошением за два года увеличена с 3 тыс. до 80 тыс. га.

Вице-министр также отметил, что в Западно-Казахстанской области уборка зерновых полностью завершена, в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской и Карагандинской областях убрано более 95% площадей.