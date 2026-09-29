Еңбек адамы. Георгий Прокоп: Человек, посвятивший жизнь земле

В сельском хозяйстве результат не приходит за один день. За каждым урожаем — месяцы напряжённой работы, продуманные технологические решения, исправная техника, качественные семена и, прежде всего, ежедневный труд людей. А за устойчивым развитием хозяйства стоит ещё и способность смотреть вперёд, принимать взвешенные решения и работать на перспективу.

Именно таким принципом на протяжении всей своей профессиональной жизни руководствуется Георгий Георгиевич Прокоп — руководитель ТОО «Шахтерское» Нуринского района Карагандинской области, человек, чья судьба неразрывно связана с землёй и сельским хозяйством.

Его трудовой путь насчитывает более пятидесяти лет. За это время он прошёл практически все основные ступени аграрного производства — от рабочего и тракториста до главного инженера и руководителя крупного сельскохозяйственного предприятия.

От рабочего до руководителя

Трудовую биографию Георгий Георгиевич начал в 1965 году рабочим. Затем освоил профессию тракториста, а позже стал заведующим машинно-тракторным парком совхоза «Вячеславский» Вишневского района Целиноградской области.

Именно производственная практика стала основой его дальнейшего профессионального становления. Работа непосредственно на земле, управление техникой, участие в организации полевых работ позволили ему изнутри понять все составляющие сельскохозяйственного производства — от механизации и технического обеспечения до чёткого соблюдения сроков и технологии.

Следующим важным этапом его профессиональной биографии стало хозяйство «Шахтер», впоследствии преобразованное в ТОО «Шахтерское». С этим предприятием связана значительная часть жизни Георгия Прокопа. Здесь он прошёл инженерные и руководящие должности, накопил большой практический опыт и в итоге возглавил хозяйство.

За десятилетия работы сформировался его собственный управленческий подход, основанный на знании производства, ответственности за людей и понимании того, что в сельском хозяйстве успех складывается из множества ежедневных решений.

Хозяйство, ориентированное на развитие

Сегодня ТОО «Шахтерское» — многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, развивающее растениеводство, семеноводство и животноводство.

Хозяйство имеет статус элитно-семеноводческого по выращиванию семян картофеля и является оригинатором семян зерновых культур. Значимое направление деятельности — развитие мясного скотоводства и разведение крупного рогатого скота породы ангус. На базе предприятия действует крупный репродуктор.

Развитие производства невозможно без обновления инфраструктуры и освоения новых возможностей. Поэтому сегодня в хозяйстве реализуются два крупных инвестиционных проекта.

Один из них предусматривает вовлечение в сельскохозяйственный оборот 1 792 гектаров орошаемых земель. Второй — строительство современного овощехранилища мощностью 15 тысяч тонн.

Эти проекты имеют стратегическое значение для предприятия. Расширение площадей орошаемого земледелия позволит эффективнее использовать земельные ресурсы и увеличить производственный потенциал хозяйства, а новое овощехранилище создаст дополнительные возможности для сохранения выращенной продукции и укрепления инфраструктуры её хранения.

В конечном счёте оба направления объединяет одна цель — сформировать прочную производственную базу, способную обеспечить стабильную работу хозяйства и его дальнейшее развитие.

Производство и ответственность перед селом

Роль ТОО «Шахтерское» не ограничивается непосредственно сельскохозяйственным производством. Для территории предприятие является градообразующим, а значит, его деятельность напрямую связана с жизнью и будущим села.

Развитие хозяйства — это не только новые производственные объекты, техника и площади. Это рабочие места, социальная стабильность и участие в жизни местного сообщества. Предприятие принимает участие в развитии социальной инфраструктуры и создаёт условия для устойчивого развития села.

Общественная деятельность самого Георгия Прокопа также на протяжении многих лет была связана с интересами района и области. Он неоднократно избирался депутатом районного маслихата, был депутатом Карагандинского областного маслихата V и VI созывов, принимал участие в работе Ассамблеи народа Казахстана.

Многолетний труд и вклад в развитие отрасли получили высокую государственную оценку. Указом Президента Георгию Георгиевичу за выдающиеся заслуги в производственной деятельности присвоено высшее государственное звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

Для человека, более полувека посвятившего себя сельскому хозяйству, эта награда стала признанием не только личных профессиональных заслуг, но и многолетнего труда всего коллектива, с которым он прошёл большой производственный путь.

Путь, который продолжается

История Георгия Прокопа — это история человека, который начал с самой основы сельского труда и постепенно прошёл путь до руководителя современного сельскохозяйственного предприятия.

За его профессиональной биографией — десятилетия работы, инженерный опыт, управленческие решения, освоение новых технологий и постоянное стремление развивать производство. Но главное в этой истории — понимание особой ответственности за землю, людей и результат своего труда.

Сегодня ТОО «Шахтерское» продолжает развиваться, реализует крупные проекты, расширяет производственные возможности и укрепляет свою роль в жизни села.

И в этом, пожалуй, заключается главное содержание понятия «Еңбек адамы». Это не только человек, который много и честно трудится. Это человек, который своим трудом создаёт будущее — постепенно, изо дня в день, оставляя после себя не только результаты сегодняшней работы, но и основу для следующих поколений.

Так складывается настоящее аграрного труда — из преданности земле, профессионализма, ответственности и ежедневной работы людей, для которых развитие родного края становится делом всей жизни.