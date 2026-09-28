Министерство сельского хозяйства Республики в соответствии с Инструкцией по исполнению проектов ТБН №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» объявляет о планировании проведения 5 октября 2026 года публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков.

Заявки и предложения для участия в публичном обсуждении принимаются посредством информационной системы «Е-Өтініш» и по электронному адресу ikhsanova.m@minagri.gov.kz.

Контактные телефоны: 8 (7172) 55-59-57.