Орошение по потребностям: Казахстанские ученые разработали технологию умного полива

Специалисты Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства, входящего в состав НАО «НАНОЦ», предложили кардинально новый подход к земледелию. Вместо устаревшего полива по фиксированным графикам разработанная ими технология управления орошением гибко подстраивает подачу воды под конкретную культуру и текущую фазу ее развития.

Разработка объединяет дифференцированные режимы подачи воды для различных сельскохозяйственных культур и цифровую систему автоматизированного управления орошением. Технология позволяет определять режим полива с учетом культуры, фазы ее развития, глубины увлажнения почвы и необходимого объема воды. Эти параметры заложены в цифровой системе.

Технологический комплекс включает датчики состояния почвы и окружающей среды, цифровую метеостанцию, расходомеры, регуляторы давления и специализированное программное обеспечение. Это позволяет дистанционно управлять поливной системой и внесением удобрений по времени или объему, а также точечно контролировать отдельные поливные блоки.

Кроме того, новая система орошения может работать от возобновляемых источников энергии, что позволяет использовать ее на объектах, где требуется автономное обеспечение оборудования энергией.

Пользу разработки уже доказали реальные проверки на полях.

Так, при выращивании сахарной свеклы на ОПУ КХ «Нуржан» оросительная норма составила 3278 м³/га при расчетной норме 4850 м³/га. Экономия воды достигла 1572 м³/га, или 32%, при урожайности 1190 ц/га.

При выращивании сои оросительная норма составила 2620 м³/га против 3000 м³/га расчетной нормы. Экономия — 380 м³/га, или около 13%, при урожайности 46,8 ц/га.

Для зерновой кукурузы разработаны режимы полива в зависимости от влажности почвы и фазы развития. При оросительной норме 4500 м³/га урожайность гибрида «Тәуелсіздік 20 СВ» в отдельных вариантах достигала 160,2 ц/га.

Исследования также проводились на рисе. В отдельных вариантах при капельном орошении урожайность достигала 46,1 ц/га.

Разработанная технология предназначена для сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, научных и учебно-опытных организаций, использующих орошаемое земледелие. Она позволяет перейти от полива по фиксированной норме к управлению водоподачей с учетом фактической потребности культуры, тем самым бережно использовать водные ресурсы при сохранении высокой продуктивности сельскохозяйственных культур.

В настоящее время продолжается сравнительная оценка различных способов орошения и коэффициентов водопотребления сельскохозяйственных культур. Исследования проводятся в рамках научно-технической программы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2024–2026 годы.