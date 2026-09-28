Данные рекомендации разработаны научно-исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан».

Зерновые

Цены на зерновые культуры постепенно сформировались на текущем уровне и в целом сохраняют относительную стабильность. Дальнейшая динамика будет зависеть от темпов уборки, качества урожая и регионального спроса.

тг/кг, с НДС, с элеватора

Текущая

средняя цена (элеватор)

Изменения

Рекомендация

Возможный

макс

Возможный мин

пшеница мяг 3 кл, 28 клк +

111

СТОП

145

пшеница мяг 3 кл, до 25 клк

92

СТОП

120

пшеница мяг 3 кл, до 23 клк

90

СТОП

110

пшеница мяг 4 кл, до 20 клк

83

ПО МЕРЕ

100

пшеница мяг 5 кл, до 17 клк

70

ПО МЕРЕ

90

ячмень 2 кл

67

ПО МЕРЕ

95

Дурум (прот 14+)

98

ПО МЕРЕ

120

Дурум (прот 15+)

109

ПО МЕРЕ

140

красным – снижение за неделю, зеленым – повышение, все цены – на новый урожай

Масличные/Бобовые

По масличным культурам цены постепенно находят свой текущий уровень.

тг/кг, с НДС, с элеватора

Текущая цена

Изменения

Рекомендация

Возможный макс

Возможный мин

Лён

183

ПО МЕРЕ

230

Рапс

202

ПО МЕРЕ

230

Подсолнечник

162

ПРОДАЖА

200

150

Сафлор

164

-14

ПО МЕРЕ

180

150

Соя

193

ПО МЕРЕ

250

180

Горчица белая

215

ПО МЕРЕ

260

Горох (желт)

80

ПРОДАЖА

105

Чечевица крас

115

ПО МЕРЕ

150

Чечевица зел (крупная тар)

114

ПО МЕРЕ

150

-северные регионы при премиальном качестве, **-без НДС Курсивом выделен новый урожай

Пояснение:

Текущая цена – средневзвешенные цены с НДС внутри Казахстана на элеваторе или на вагоне, по которым заключаются контракты. Цены могут варьироваться в зависимости от региона, качественных показателей, условий поставки.

Рекомендации: стоп – рекомендуется приостановить торговлю до более выгодных цен; по мере – реализация по мере необходимости (технической, финансовой); продажа – рекомендуется реализовать товар, поскольку благоприятных перспектив в ближайшей перспективе не предвидится.

Возможный макс – верхний предел цен, который, как кажется, авторам настоящей брошюры могут достичь цены в текущем торговом сезоне. Это мнение не является окончательным, и может меняться в зависимости от ситуации.

Возможный мин – нижний предел цен, который способна достичь культура в текущем сезоне.