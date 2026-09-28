Рекомендации по торговой стратегии для производителей зерна, масличных и бобовых 28.09.2026
Данные рекомендации разработаны научно-исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан».
Зерновые
Цены на зерновые культуры постепенно сформировались на текущем уровне и в целом сохраняют относительную стабильность. Дальнейшая динамика будет зависеть от темпов уборки, качества урожая и регионального спроса.
тг/кг, с НДС, с элеватора
Текущая
средняя цена (элеватор)
Изменения
Рекомендация
Возможный
макс
Возможный мин
пшеница мяг 3 кл, 28 клк +
111
СТОП
145
пшеница мяг 3 кл, до 25 клк
92
СТОП
120
пшеница мяг 3 кл, до 23 клк
90
СТОП
110
пшеница мяг 4 кл, до 20 клк
83
ПО МЕРЕ
100
пшеница мяг 5 кл, до 17 клк
70
ПО МЕРЕ
90
ячмень 2 кл
67
ПО МЕРЕ
95
Дурум (прот 14+)
98
ПО МЕРЕ
120
Дурум (прот 15+)
109
ПО МЕРЕ
140
красным – снижение за неделю, зеленым – повышение, все цены – на новый урожай
Масличные/Бобовые
По масличным культурам цены постепенно находят свой текущий уровень.
тг/кг, с НДС, с элеватора
Текущая цена
Изменения
Рекомендация
Возможный макс
Возможный мин
Лён
183
ПО МЕРЕ
230
Рапс
202
ПО МЕРЕ
230
Подсолнечник
162
ПРОДАЖА
200
150
Сафлор
164
-14
ПО МЕРЕ
180
150
Соя
193
ПО МЕРЕ
250
180
Горчица белая
215
ПО МЕРЕ
260
Горох (желт)
80
ПРОДАЖА
105
Чечевица крас
115
ПО МЕРЕ
150
Чечевица зел (крупная тар)
114
ПО МЕРЕ
150
-северные регионы при премиальном качестве, **-без НДС Курсивом выделен новый урожай
Пояснение:
Текущая цена – средневзвешенные цены с НДС внутри Казахстана на элеваторе или на вагоне, по которым заключаются контракты. Цены могут варьироваться в зависимости от региона, качественных показателей, условий поставки.
Рекомендации: стоп – рекомендуется приостановить торговлю до более выгодных цен; по мере – реализация по мере необходимости (технической, финансовой); продажа – рекомендуется реализовать товар, поскольку благоприятных перспектив в ближайшей перспективе не предвидится.
Возможный макс – верхний предел цен, который, как кажется, авторам настоящей брошюры могут достичь цены в текущем торговом сезоне. Это мнение не является окончательным, и может меняться в зависимости от ситуации.
Возможный мин – нижний предел цен, который способна достичь культура в текущем сезоне.