В Казахстане продолжается работа по исполнению поручений Главы государства, данных в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», направленных на повышение эффективности агропромышленного комплекса. Правительство в лице Министерства сельского хозяйства совместно с акиматами реализует меры по вовлечению возвращенных земель в сельскохозяйственный оборот, цифровизации земельных отношений, развитию прикладной аграрной науки и внедрению современных технологий в производство.

5,5 млн га – под пастбища, 8 млн га – для сельхозпроизводства

Одним из ключевых направлений остается эффективное использование земельных ресурсов. Работа по возврату неиспользуемых сельхозземель и участков, предоставленных с нарушением законодательства, началась в 2022 году. Для координации этой работы была создана Рабочая комиссия.

На момент оглашения Послания Главы государства в сентябре 2025 года было возвращено 13,5 млн га, из которых 6 млн га уже были перераспределены. Оставшиеся 7,5 млн га были включены в утвержденные планы перераспределения по регионам.

По состоянию на 1 сентября 2026 года общая площадь перераспределенных земель достигла 13,5 млн га. Из них 5,5 млн га переданы в общее пользование местному населению для выпаса скота, еще 8 млн га предоставлены на конкурсной основе субъектам сельскохозяйственного производства.

Таким образом, по данным Министерства сельского хозяйства, поручение по вовлечению 7,5 млн га земель в сельскохозяйственный оборот выполнено. Из этого объема 3,5 млн га предоставлены местному населению для выпаса скота, 4 млн га – сельхозтоваропроизводителям на конкурсной основе.

Предоставление сельхозземель осуществляется в соответствии с Земельным кодексом и установленными правилами проведения конкурсов. В регионах применяются различные механизмы перераспределения: закрепление пастбищ для жителей, предоставление прав пользования пастбищными угодьями, расширение границ населенных пунктов и резервирование земель.

Надо отметить, что работа по возврату и перераспределению земель является постоянным процессом. С 2022 года и по настоящее время в собственность государства возвращено 15,5 млн га сельхозземель. При этом акцент сделан на справедливом перераспределении возвращенных угодий и их дальнейшем вовлечении в хозоборот. Особое внимание уделяется обеспечению местного населения пастбищами, развитию сельхозпроизводства, созданию занятости и привлечению инвестиций.

Цифровизация АПК: ИИ и данные меняют подход к управлению землями

Следующий этап связан с повышением эффективности управления земельными ресурсами. В этой сфере расширяется применение цифровых инструментов, космомониторинга и геоаналитики.

Использование современных технологий позволяет выявлять неиспользуемые сельхозугодья, контролировать состояние земель и повышать прозрачность процессов их распределения. Цифровизация постепенно становится частью более широкой трансформации АПК.

В 2026 году расширяется применение цифровых решений и искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Один из практических примеров – цифровая платформа Apislab, предназначенная для селекции пчел и управления пасеками. Платформа уже используется пчеловодческими хозяйствами в различных регионах страны.

В дальнейшем цифровые решения должны охватывать все больше производственных процессов – от управления ресурсами и селекции до контроля состояния сельхозкультур и повышения эффективности хозяйств.

28,9 млрд тенге на 34 научные программы: разработки должны прийти в производство

Еще одним важным направлением исполнения поручений Главы государства является развитие аграрной науки и ее практической ориентации. В Концепцию развития АПК включены меры по трансформации Национального аграрного научно-образовательного центра в вертикально интегрированный агрохаб. Утвержден и реализуется Стратегический план развития НАНОЦ на 2024-2030 годы. Сегодня НАНОЦ объединяет научно-образовательные учреждения аграрной сферы и выступает оператором взаимодействия науки с государством и бизнесом. В его состав входят 33 дочерние организации, включая вузы, научно-исследовательские институты, сельскохозяйственные опытные станции и опытно-производственные хозяйства.

Одной из задач остается обновление материально-технической базы. В рамках Комплексного плана по семеноводству впервые с 2019 года из республиканского бюджета выделено 16,8 млрд теңге.

40% внедрения к 2030 году: аграрная наука переходит от исследований к результату

Продолжается программно-целевое финансирование научных исследований. В этом году завершается реализация 34 научно-технических программ на общую сумму 28,9 млрд теңге, начатых в 2024 году.

Результаты исследований должны найти практическое применение в растениеводстве, животноводстве и переработке. В частности, на государственное сортоиспытание планируется передать 115 новых сортов и гибридов сельхозкультур, создать климатические карты регионов и новые методы повышения здоровья почв.

В животноводстве предусматривается улучшение генетического профиля национальных пород сельхозживотных, создание 11 новых селекционных достижений и 7 технологий содержания и кормления. В сфере переработки разрабатываются новые технологии функциональных продуктов питания и методы определения фальсификации продукции.

Одним из ключевых показателей эффективности этой работы становится внедрение научных разработок в производство. К 2030 году поставлена задача увеличить их долю до 40%. Сейчас показатель составляет 22%, против 17% в 2023 году и 19% в 2024 году.

Для этого пересмотрена деятельность Центра трансферта и коммерциализации НАНОЦ. Его задача – ускорить практическое внедрение научных разработок и переводить результаты исследований в востребованные продукты, технологии и услуги. Усиливается и взаимодействие между научными институтами, университетами и аграрным бизнесом: при формировании технических заданий учитываются реальные потребности сельхозпроизводителей.

«Батырхан», безвирусные подвои и «Апорт»: разработки доходят до хозяйств

Практическая направленность аграрной науки особенно заметна в развитии отечественной селекции и семеноводства. В 2026 году продолжается реализация Комплексного плана развития селекции и семеноводства до 2028 года. Формируется последовательная цепочка – от создания сорта и государственного сортоиспытания до производства семян, масштабирования и внедрения в хозяйствах.

В качестве одного из результатов текущего года представлен новый сорт ярового ячменя «Батырхан», устойчивый к засухе и засолению почв. Сорт подготовлен для прохождения дальнейших процедур государственного сортоиспытания.

Развивается производство безвирусного посадочного материала. В марте Казахский НИИ плодоовощеводства и южнокорейская компания VITROSYS INCORPORATION подписали меморандум о сотрудничестве по созданию системы производства семенного картофеля с применением технологий in vitro.

В Алматинской области также создается база для выращивания безвирусных подвоев яблони. В апреле туда поставлено более 7 тыс. подвоев из Нидерландов, одновременно внутри страны развивается собственное производство посадочного материала методом in vitro.

Продолжается работа по восстановлению отечественного сорта «Апорт». Формируется безвирусный генетический материал, проводится молекулярно-генетическая идентификация образцов и развивается технология размножения растений in vitro.

Казахстанские ученые создают биопестициды и технологии производства мраморной баранины

Важным элементом развития аграрной науки становится международное сотрудничество. В 2026 году на базе Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина открыта Международная научно-учебная лаборатория по управлению отходами. Она занимается исследованиями в области переработки, ресурсосбережения, устойчивого сельского хозяйства и экологических технологий.

В июле НАНОЦ, Казахский НИИ защиты и карантина растений и Институт защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки и локализации производства биопестицидов.

В научных организациях продолжаются испытания биологических средств защиты растений, в том числе препаратов на основе Metarhizium anisopliae для борьбы с мароккской саранчой. Развитие этого направления позволит расширять производство экологически безопасных средств защиты растений и снижать зависимость от импортных химических препаратов.

Еще одним крупным проектом стало открытие в июле международного Center for One Health Research на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета. Центр будет заниматься исследованиями в сфере биологической безопасности, микробиологии, продовольственной безопасности и ветеринарии, а также развитием международных научных проектов и академической мобильности.

Практическая направленность исследований распространяется и на животноводство. Научными организациями разработаны технологии производства мраморной баранины на основе казахской тонкорунной породы овец и отечественного экструдированного комбикорма для лактирующих верблюдиц. Продолжаются исследования в области генетики, селекции, кормления и повышения продуктивности животных.

Для сельхозтоваропроизводителей продолжается программа распространения знаний: проводятся семинары, вебинары и консультации по новым технологиям и результатам научно-технической деятельности.

57 млрд теңге на модернизацию аграрных исследовательских вузов

Отдельное внимание уделяется развитию двух исследовательских университетов аграрного профиля – Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина и Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Программы их развития предусматривают укрепление научно-образовательного потенциала, обновление материально-технической базы и формирование современных международных центров аграрной науки и образования.

На эти цели предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере 20,4 млрд теңге для КазАТИУ им.С.Сейфуллина и 36,6 млрд теңге для КазНАИУ.

Таким образом, аграрные университеты и научные организации постепенно становятся не только центрами подготовки кадров, но и площадками для прикладных исследований, разработки новых технологий и их последующего внедрения в производство.

В целом проводимая работа формирует новую технологическую основу АПК. Возвращенные земли вовлекаются в оборот и становятся ресурсом для расширения производства, цифровые решения повышают эффективность управления сельхозугодьями и производственными процессами, а прикладная аграрная наука обеспечивает отрасль новыми сортами, технологиями и научными разработками.

Главная задача на этом этапе – обеспечить, чтобы результаты этой работы доходили непосредственно до сельхозтоваропроизводителей и давали измеримый эффект в виде роста производительности, эффективности использования ресурсов и конкурентоспособности отечественного АПК.